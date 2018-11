Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince porazili ve 21. kole extraligy v duelu dvou spolulídrů soutěže Vítkovice 3:0. Regionální derby rozhodl kanadský útočník Ethan Werek, který vstřelil první dva góly a u třetího asistoval během vítkovické power play Vladimíru Draveckému. Oceláři si připsali sedmé vítězství v řadě a nad Vítkovicemi měli navrch počtvrté za sebou.

Navzdory dlouhému čekání na gól moravskoslezské derby nenudilo. Nástup probíhal vyloženě v režii Ostravanů, kteří svou aktivitu ale nijak nezhodnotili ani v přesilovce, při které se Třinec celé dvě minuty nedokázat vymanit z pásma. Pak se nadechli i domácí. Bukarts v deváté minutě orazítkoval tyčku a v 10. minutě Bartošák vychytal Kovařčíka.

Třinec ve druhé třetině zvýšil obrátky a zatlačil soupeře. Mnoho vyložených šancí přes velkou palebnou převahu však neměl. Zato hosté po nenápadné akci málem otevřeli skóre a v 30. minutě po Szturcově teči i Hrubce podržela levá tyčka jeho brány.

Nakonec se ujala rána, které možná až tak gólové ambice ani neměla. Werek v 38. minutě z úhlu švihem na milimetry přesně křížným pokusem zacílil horní růžek nad Bartošákovou lapačkou a Třinec vedl 1:0.

Domácí Kanaďan měl ve 46. minutě nabito na druhý zásah, ale vyražený puk poslal zblízka těsně vedle brány. Pak si Werek opět vzal slovo v přesilové hře za špatné vítkovické střídání a švihem z pravého kruhu našel díru mezi Bartošákovými betony.

Vítkovice od prvního inkasovaného gólu nemohly naskočit zpátky do zápasu a jejich ofenzivní ataky postrádaly větší průbojnost směrem k Hrubcově brance. Třinečtí tak ani nepocítili obavy o výsledek. Hosté se pokusili ještě o hru bez brankáře, ale bez větší šance v ní potřetí kapitulovali z hole Draveckého.

Hlasy trenérů po utkání:

Marek Zadina (Třinec): "Do první třetiny jsme vstoupili dobře, ale přibrzdily nás tři přesilovky soupeře. Tam se soupeř dostal na koně. Byla tam spousta střel, kdy nás podržel Šimon Hrubec. Ale pak, když jsme to přestáli, ve hře pět na pět jsme si vytvořili spoustu šancí a myslím, že jsme byli lepší. Myslím, že hrajeme hokej, který jsme chtěli hrát. Líbí se to divákům, hodně kombinujeme v útočném pásmu a řekl bych, že ten zápas jsme měli pod kontrolou. Jsme rádi, že jsme to takhle zlomili v náš prospěch. Fanoušci tomu zápasu vytvořili výbornou atmosféru, myslím, že i diváci si to užili."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Z naší strany byla první třetina velice solidní, bohužel jsme nedali žádný gól. Třinec ve druhé třetině přidal a dostával nás pod tlak, víceméně jsme se dvacet minut bránili. A v třetí třetině si to domácí zkušeně pohlídali. Klukům můžeme poděkovat za bojovnost, ale bez gólů se vyhrávat nedá."

HC Oceláři Třinec - HC Vítkovice Ridera 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 38. Werek (Dravecký), 49. Werek (Gernát, Adamský), 59. Dravecký (Werek). Rozhodčí: Mrkva, Šír - J. Frodl, Komárek. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:0. Diváci: 5400 (vyprodáno).

Třinec: Hrubec - Krajíček, Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera - M. Růžička, Marcinko, Hrňa - Svačina, Polanský, Adamský - Dravecký, Werek, Roberts Bukarts - O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski - od 21. navíc Hladonik. Trenéři: Varaďa, Zadina a Raszka.

Vítkovice: Bartošák - D. Krenželok, Výtisk, Baranka, Hrbas, Šidlík, Gregorc - Schleiss, Lev, Dej - Tybor, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera - Baláž, Pytlík, Szturc. Trenéři: Petr a Trnka.