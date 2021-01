Kanada porazila Finsko 4:1 a ve čtvrtfinále jde na český tým

Edmonton - Kanadská hokejová dvacítka porazila v závěrečném utkání v základní skupině A na domácím mistrovství světa v Edmontonu Finsko 4:1 a v sobotním čtvrtfinále budou hrát obhájci titulu z Ostravy s českými juniory. V posledním duelu v "béčku" Spojené státy americkými vyhrály nad Švédskem 4:0 a z první pozice jdou na Slovensko. Švédové skončili třetí a budou hrát v severském derby s Finy. Poslední dvojici tvoří Rusové s Němci. Spojenými státy americkými, který začne ve 3:30 SEČ.

Kanaďané se ujali vedení ve čtvrté minutě po akci kapitána Dylena Cozense. Jeden ze šesti majitelů zlata z minulého šampionátu získal ve středním pásmu puk a v přečíslení dvou na jednoho zakončil individuálně střelou na vyrážečku gólmana Kariho Piiroinena.

V čase 26:54 zvýšil tečí střely Jakoba Pelletiera Dylan Holloway a ve 33. minutě upravil na 3:0 z dorážky po střele Bowena Byrama Peyton Krebs. Po pěti minutách třetí třetiny zkorigoval stav při Cozensově vyloučení Brad Lambert. Při power play Finů dovršil výsledek 77 sekund před koncem do prázdné branky Cozens a vylepšil si tak bilanci na turnaji na šest branek a 11 bodů ze čtyř utkání.

Kanada na střely kralovala proti Finům 40:19 a celkově proti soupeřům ve skupině v poměru 159:67. Skóre nakonec měla při plném bodovém zisku 33:4. "Byl to souboj o první místo, takže jsme byli hodně nahecovaní, abychom to dokázali. Jsme rádi, jak nám vyšel vstup do zápasu. Byla to naše nejlepší třetina na turnaji, ale musíme na takovém výkonu stavět dál," řekl Cozens k úvodnímu dějství, ve kterém jeho tým vyslal 17 pokusů na Piiroinena a Finové na Devona Leviho jediný.

Švédové poté, co ve středu prohráli s Ruskem 3:4 v prodloužení a skončila jejich dlouhá sérii 54 vítězství v základních skupinách za sebou, znovu neuspěli a klesli až na třetí pozici. Američané se ujali vedení po 62 vteřinách, když z pravé strany z rohu překvapil gólmana Huga Alnefelta Drew Helleson.

Hned ve čtvrté minutě zvýšil povedenou střelou pod horní tyč z levé strany od mantinelu Trevor Zegras a po dvou minutách druhé části upravil na 3:0 z levého kruhu Ryan Johnson. Ve 24. minutě nejdříve neproměnil trestné střílení Victor Söderström a za 21 sekund uzavřel skóre z otočky před brankou Arthur Kaliyev.

"Dostali jsme na začátku docela nešťastné góly. Oni dávali puky na branku a skórovali. My jsme se z toho už nezvedli. Musíme více střílet a být hladovější," prohlásil švédský obránce Söderström.

Skupina A:

Kanada - Finsko 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Cozens, 27. Pelletier (Schneider), 33. Krebs (Byram, Zary), 59. Cozens - 46. Lambert (Niemelä, Pärssinen). Rozhodčí: Campbell, Langin - Deschamps, O'Quinn (všichni Kan.). Vyloučení: 1:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Konečná tabulka:

1. Kanada 4 4 0 0 0 33:4 12 2. Finsko 4 3 0 0 1 16:8 9 3. Německo 4 1 1 0 2 14:28 5 4. Slovensko 4 1 0 1 2 5:13 4 5. Švýcarsko 4 0 0 0 4 5:20 0

Skupina B:

Švédsko - USA 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Helleson (Brink, Berard), 4. Zegras (Faber), 22. R. Johnson (Zegras, Turcotte), 24. Turcotte (Kaliyev, Zegras). Rozhodčí: Gouin, Stewart - Mahoney, Vanoosten (všichni Kan.). Vyloučení: 2:1. Bez využití. Bez diváků.

Konečná tbulka:

1. USA 4 3 0 0 1 25:5 9 2. Rusko 4 2 1 0 1 16:9 8 3. Švédsko 4 2 0 0 2 14:9 7 4. ČR 4 2 0 0 2 10:14 6 5. Rakousko 4 0 0 0 4 1:29 0