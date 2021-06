Kanada podlehla Finsku a musí čekat, jestli postoupí do čtvrtfinále MS

Tým kouče Gerarda Gallanta musí spoléhat na to, že utkání nedospěje do prodloužení, po kterém by slavili na jeho úkor postup do play off Lotyši i Němci. O naději po bodovém zisku Kanady přišel nováček Kazachstán.

Kanada, které hrozí první neúčast ve čtvrtfinále v historii i nejhorší výsledek od 8. místa z roku 1992 v Praze a Bratislavě, dvakrát v utkání ztratila vedení. Autor obou branek Finů Arttu Ruotsalainen si připsal i vítěznou branku v rozstřelu.

Kanaďané začali skvěle a už po 90 sekundách se ujali vedení. Gabriel Vilardi našel na pravém kruhu Brandona Pirriho, který překonal přesouvajícího se Jussiho Olkinuoru. Gallantův výběr přestřílel soupeře v úvodním dějství 18:5, ale finský gólman odolával. Se štěstím vytěsnil tečovanou střelu Troye Stechera, na druhé straně v sedmé minutě v ojedinělé finské šanci minul Jere Sallinen a při vyloučení finského kapitána Marka Anttily nedovolil Olkinuora zvýšit Connoru Brownovi.

Po 71 sekundách druhé části vyrovnal Ruotsalainen, na jehož pokus Darcy Kuemper nedosáhl a jen lehce ho škrtnul lapačkou. Vzápětí mohl otočit stav střelou z otočky Iiro Pakarinen a možnost měl i Hannes Björninen, jenž se natlačil před gólmana Arizony. Druhé dějství Finové ovládli na střely 16:6, ale z gólu se radovala i Kanada.

Ve 29. minutě při vyloučení Antona Lundella se Brownova přihrávka zpoza branky odrazila k od brankové konstrukce a bruslí bránícího Villeho Pokky k Maximovi Comtoisovi a ten překonal bezmocného Olkinuoru.

Vzápětí se naskytla Lundellovi možnost napravit své vyloučení, ale v dobré pozici přestřelil. Kuemper si poradil i s tečí Nika Ojamäkiho. Na kanadské straně měl příležitost pojistit vedení Pirri.

V úvodu třetí třetiny se to nepovedlo ani Brandonu Hagelovi, na druhé straně neuspěl sám před Kuemperem Mikael Ruohomaa a další možnost Finů měl Pokka. Olkinuora vytěsnil maskou a lapačkou ránu Vilardiho. V 54. minutě Kuemper stihl na poslední chvíli zachytit lapačkou po skoku na led nahození Atteho Ohtamay, které mělo letět podél mantinelu, ale čárový sudí Ludvig Lundgren jej ztečoval směrem na branku. Finové se dočkali vyrovnaní přesně čtyři minuty před koncem základní hrací doby, kdy po Lundellově akci zamířil do odkryté branky Ruotsalainen.

V nastavení mohli zajistit Kanadě výhrou potřebnou k jistotě play off Andrew Magniapane a Nick Paul. Neuspěli ani Finové, když unik dvou hráčů na Kuempera neproměnil po přihrávce Ojamäkiho Jere Sallinen.V nájezdech se prosadili za Finsko Oliwer Kaski, Saku Mäenalanen i Ruotsalainen, za Kanadu skórovali jen Pirri a Vilardi.

Kanada - Finsko 2:3 po sam. nájezdech (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Pirri (Vilardi, Ferraro), 29. Comtois (Connor Brown, Mangiapane) - 22. Ruotsalainen, 56. Ruotsalainen (Lundell, Ojamäki), rozhodující sam. nájezd Ruotsalainen. Rozhodčí: Björk, Nord – Lundgren, Yletyinen (všichni Švéd.). Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Bez diváků.

Sestavy:

Kanada: Kuemper - Stecher, Power, S. Walker, Ferraro, Bernard-Docker, Beaudin, Schneider - Connor Brown, Henrique, Mangiapane - Bunting, Vilardi, Comtois - Pirri, N. Paul, Hagel - Foudy, Anderson-Dolan, Perfetti. Trenér: Gerard Gallant.

Finsko: Olkinuora - Koivisto, Sund, Kaski, Määttä, Pokka, Ohtamaa, Nousiainen, P. Lindbohm - Anttila, Björninen, Mäenalanen - Ojamäki, Lundell, Ruotsalainen - Pakarinen, Kontiola, Innala - J. Sallinen, Ruohomaa, Turunen. Trenér: Jukka Jalonen.