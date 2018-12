Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě, skupina A (Vancouver), utkání Kanada - Švýcarsko. Zprava brankář Kanady Ian Scott a Nicolas Müller ze Švýcarska.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě, skupina A (Vancouver), utkání Kanada - Švýcarsko. Zprava brankář Kanady Ian Scott a Nicolas Müller ze Švýcarska. ČTK/AP/Darryl Dyck

Vancouver/Victoria (Kanada) - Hokejisté Kanady po úvodní kanonádě proti Dánsku (14:0) měli ve svém druhém vystoupení na domácím mistrovství světa hráčů do 20 let těžší práci a zdolali Švýcarsko těsně 3:2. Základní skupinu A vedou se šesti body před Ruskem, které vstoupilo do turnaje výhrou nad Dány 4:0. Posunulo se na druhou pozici o bod před český tým, s nímž se utká v noci na sobotu ve 2:00 SEČ.

Dánové proti Rusku převedli úplně jiný výkon než proti Kanadě a i díky přesilovým hrám soupeře přestříleli 20:18. Gólmana Danila Tarasova ale nedokázali překonat. Třemi body za gól a dvě asistence se pod výhru podepsal obránce Alexandr Romanov.

Švýcarsku nepomohly dvě přesilovkové trefy Philippa Kurasheva, který nejdříve ve 21. minutě vyrovnal na 1:1 a 109 sekund před koncem zkorigoval na 2:3. Kanada, za kterou skórovali Cody Glass, MacKenzie Entwistle a Noah Dobson, náskok udržela.

Ve skupině B ve Victorii po výhře nad Finskem 2:1 i podruhé naplno bodovalo Švédsko, které vyhrálo nad Slovenskem 5:2. Dvěma góly k tomu přispěl Emil Bemström. Slováci stejně jako proti USA (1:2) vyšli naprázdno.

Finové dosáhli na první body díky vítězství nad nováčkem Kazachstánem 5:0. Gólmanovi Filipovi Lindbergovi stačilo k nule 18 zákroků a Finové naopak vyslali na branku 56 střel.

Výsledky mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě

Skupina A (Vancouver):

Rusko - Dánsko 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 7. Kravcov (K. Kostin, Muranov), 38. Romanov (K. Kostin, Kravcov), 54. Šen (Romanov), 59. Ivan Morozov (Slepec, Romanov). Rozhodčí: Anderson (USA), Heikkinen - Nikulainen (oba Fin.), Šefčík (SR.). Vyloučení: 8:4, navíc N. Kovalenko (Rus.) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 9939.

Kanada - Švýcarsko 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 1. Glass (Suzuki, Comtois), 26. Entwistle (Bowers), 33. Dobson (Hayton) - 21. Kurashev (Müller, Eggenberger), 59. Kurashev (Müller, Eggenberger). Rozhodčí: Bruggeman (USA), Staňo (SR) - Goljak (Běl.), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. Diváci: 17.102.

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 17:2 6 2. Rusko 1 1 0 0 0 4:0 3 3. ČR 1 0 1 0 0 2:1 2 4. Švýcarsko 2 0 0 1 1 3:5 1 5. Dánsko 2 0 0 0 2 0:18 0

Skupina B (Victoria):

Slovensko - Švédsko 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 14. Liška (Hrehorčák, Fehérváry), 49. Fafrák - 12. Elvenes, 17. Bemström (Lundkvist, Holmberg), 27. Bemström (Elvenes, Sandin), 46. E. Brännström (Lundeström, Boqvist), 53. Lundeström. Rozhodčí: Ingram (Kan.), Pražák - Hynek (oba ČR), Harrington (Kan.). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. Diváci: 5896.

Finsko - Kazachstán 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 13. Latvala (Virtanen, Ylönen), 16. Talvitie, 33. Vainionpää (Puustinen), 48. Kakko (Lundell, Ylönen), 50. Heponiemi (Kupari, Jokiharju). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Sjöqvist (Švéd.) - Chaput (Kan.), Kovacs (Švýc.). Vyloučení: 1:5. Bez využití. Diváci: 5863.

Tabulka:

1. Švédsko 2 2 0 0 0 7:3 6 2. Finsko 2 1 0 0 1 6:2 3 3. USA 1 1 0 0 0 2:1 3 4. Slovensko 2 0 0 0 2 3:7 0 5. Kazachstán 1 0 0 0 1 0:5 0