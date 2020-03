Kanada nepošle sportovce na OH v Tokiu, Japonsko zvažuje odložení her

Ottawa - Kanada nepošle své sportovce na letní olympijské a paralympijské hry v Tokiu, pokud se budou konat v původním termínu od 24. července. Informoval o tom dnes Kanadský olympijský výbor (COC). Kanada se tak stala první zemí, která se rozhodla hry kvůli pandemii koronaviru bojkotovat. V podobném duchu se vzápětí přidala Austrálie, která vyzvala své sportovce, aby se začali připravovat na olympijské hry v roce 2021. K odložení olympiády dnes vyzval také Polský olympijský výbor. Japonský premiér Šinzó Abe dnes poprvé prohlásil, že odložení letní olympiády v Tokiu může být variantou, jestliže nebude možné uspořádat hry v "úplné formě".

Ve svém projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her i japonský premiér Šinzó Abe, podle něhož by to byla nejlepší varianta pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. Zrušení OH ale vyloučil.

Podle kanadského olympijského výboru "není nic důležitějšího než zdraví a bezpečí našich atletů i světového společenství". Koronavirem se po celém světě nakazilo již na 330.000 lidí a přes 14.600 jich zemřelo.

"COC (Kanadský olympijský výbor) a CPC (Kanadský paralympijský výbor) naléhavě vyzývají Mezinárodní olympijský výbor, Mezinárodní paralympijský výbor a Světovou zdravotnickou organizaci, aby odložily hry o jeden rok," uvedly kanadské výbory ve společném prohlášení. "Jsme uprostřed celosvětové zdravotní krize, která je mnohem důležitější než sport."

Dál tak sílí tlak na Mezinárodní olympijský výbor. Předseda MOV Thomas Bach o víkendu poprvé přiznal, že MOV kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu a pracuje na různých scénářích. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale podle něj ve hře není.

Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna. Představitelé MOV i japonští organizátoři dosud na trvali na tom, že hry se uskuteční v původním termínu. V posledních dnech ale začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly kvůli koronavirové krizi odloženy.

Polský olympijský výbor vyzval k odložení tokijských her

Polský olympijský výbor (PKOL) se přidal k hlasům volajícím po odložení olympijských her v Tokiu. Jeho zástupci zdůraznili, že kvůli pandemii koronaviru vzrůstá nejistota mezi sportovci, kterým se stále zhoršují podmínky k přípravě. Dokončeny navíc nejsou kvalifikace v řadě sportů.

"Kvůli měnící se situaci, vyhlášení nouzového stavu v Polsku a rostoucímu počtu nakažených mají polští sportovci stále omezenější možnosti k tréninku," uvedl PKOL v prohlášení. "Olympijské kvalifikace jsou zrušené a obecně panuje až příliš nejistoty. To nenahrává řádné přípravě na olympijské hry, nejdůležitější sportovní událost světa," dodali polští funkcionáři.

O tom, že MOV nakonec skutečně sáhne k odložení olympiády, je přesvědčen šéf Irského olympijského výboru Peter Sherrard. "Jsme přesvědčeni, že hry budou odloženy. Vítáme, že už MOV ujistil, že bezpečnost sportovců bude vždy na prvním místě, a připustil možnost odložení," řekl pro stanici RTE.

Japonský premiér připustil možné odložení olympiády

Japonský premiér Šinzó Abe prohlásil, že za současných okolností by se olympijské hry v Tokiu konat nemohly. Doufá, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodne o jejich osudu co nejdříve. Abe dnes ve svém projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her kvůli pandemii koronaviru.

Předseda vlády pořadatelské země následoval nedělní oznámení MOV, který uvedl, že kvůli celosvětovému šíření nákazy uvažuje o jiném scénáři, než je plánovaný termín OH od 24. července do 9. srpna. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.

Podle Abeho by odložení bylo nejlepší variantou pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. "V takovém případě by rozhodnutí o odložení bylo nevyhnutelné," řekl premiér.

Zrušení her stejně jako funkcionáři MOV vyloučil, vyzval ale k co nejrychlejšímu vyřešení situace. "Prioritou pro nás všechny je zdraví sportovců," dodal.

Odložení her by podle ekonomických expertů znamenalo pro pořadatelskou zemi obrovské finanční ztráty. Hlavní ekonom finanční společnosti SMBC Nikko Securities Džuniči Makino je spočítal na 670 miliard jenů (přes 155 miliard korun). Kacuhiro Mijamoto z univerzity v Kansai došel k částce o 30 miliard jenů nižší. V případě úplného zrušení eur vyčíslili škody na 7,8 respektive 4,5 bilionu jenů.

V posledních dnech začaly sílit hlasy z národních olympijských výborů, sportovních svazů i od samotných sportovců, aby byly olympijské hry kvůli koronavirové krizi odloženy o rok. Kanada dnes oznámila, že nepošle své sportovce na hry v Tokiu, pokud se budou konat v původním termínu. V podobném duchu se vzápětí přidala Austrálie.

Otazník se vznáší i nad osudem štafety s olympijskou pochodní, která má v Japonsku začít ve čtvrtek ve Fukušimě. Plán podle organizátorů zatím žádných změn nedoznal, Abe se však slavnostního startu štafety nejspíš nezúčastní.

Fotbalistka Kawasumiová se z obav o zdraví omluvila ze štafety

Japonská fotbalová reprezentantka Nahomi Kawasumiová se kvůli pandemii koronaviru odhlásila ze štafety s olympijskou pochodní, která zatím navzdory sílícím úvahám o odložení her pokračuje podle původních plánů. Mistryně světa se obává, aby se nenakazila nebo aby nenakazila jiné lidi, až bude cestovat z USA, kde působí ve Sky Blue FC v New Jersey.

"Rozhodla jsem se, protože nechci způsobit žádné komplikace svému týmu a fanouškům," napsala na twitteru Kawasumiová, jež v roce 2011 přispěla k zisku prvního titulu mistryň světa pro Japonsko. Po příletu ze zahraničí by navíc musela na 14 dní do karantény.

Olympijský oheň dorazil do Japonska v pátek. Nejprve se vydal na takzvanou cestu ohně zotavení, která navštíví místa nejvíce postižená ničivým zemětřesením a vlnou cunami v roce 2011. Oficiální štafeta s pochodní má začít ve čtvrtek 26. března ve Fukušimě.