Kämpf skóroval, výhru si připsali gólmani Rittich a Francouz

New York - Útočník David Kämpf přispěl v NHL třetím gólem sezony k výhře Chicaga 5:2 nad Vancouverem. Do čtvrtečního programu zasáhli všichni tři čeští gólmani. Pavel Francouz inkasoval čtyřikrát z 24 střel, přesto si připsal vítězství díky produktivnímu útoku Colorada, které porazilo Nashville 9:4. David Rittich kryl 21 střel a dovedl Calgary k výhře 5:2 nad New Jersey, za které zaznamenal jednu přihrávku Pavel Zacha.

Carolina s Petrem Mrázkem v brance nezúročila v utkání s New Yorkem Rangers střeleckou převahu 47:19 a podlehla 2:4. U jedné branky Hurricanes asistoval Martin Nečas. Obránce Michal Kempný podpořil jednou přihrávkou vítězství Washingtonu 5:4 v prodloužení na ledě Floridy. Jakub Voráček připravil jeden gól Philadelphie, která doma udolala Montreal 3:2 v prodloužení.

Kämpf uklidnil Chicago v 58. minutě gólem při power play na 4:1. Český útočník skóroval v oslabení a se štěstím, protože nezpracoval na obranné modré čáře přihrávku Olliho Määtty, ale od jeho brusle zamířil puk do prázdné branky. V sestavě vítězů scházel Dominik Kubalík.

Colorado postrádá kvůli zranění z elitního útoku Gabriela Landeskoga a Mikka Rantanena a vstupovalo do zápasu se sérií pěti proher, v nichž dali jen sedm branek. Vše si ale vynahradilo v rozmezí 26. a 34. minuty, během kterých otočilo z 2:3 na 8:3. Pod výhru se podepsal hattrickem Joonas Donskoi a Nathan MacKinnon si připsal čtyři body (1+3).

Obrat se povedl i Calgary, které v polovině utkání prohrávalo 1:2. Rittich inkasoval oba góly z přečíslení. Kanadskému klubu ale vyšla druhá půlka prostřední třetiny, v níž třemi zásahy otočil na 4:2.

Výsledky NHL:

Toronto - Vegas 2:1 v prodl., Florida - Washington 4:5 v prodl., NY Islanders - Pittsburgh 3:4 v prodl., Philadelphia - Montreal 3:2 v prodl., Carolina - NY Rangers 2:4, Chicago - Vancouver 5:2, Calgary - New Jersey 5:2, Arizona - Columbus 2:3, Ottawa - Los Angeles 3:2 v prodl., Colorado - Nashville 9:4, San Jose - Minnesota 6:5.