Kämpf pomohl asistencí k první výhře Chicaga v sezoně NHL

New York - Hokejisté Chicaga zdolali v pondělním utkání NHL Edmonton 3:1 a připsali si první výhru ve čtvrtém utkání sezony, kterou začali duelem v Praze proti Philadelphii. Asistencí k tomu pomohl český útočník David Kämpf. Oilers v šestém vystoupení v ročníku naopak poprvé neuspěli. Nahrávku zaznamenal i Vladimír Sobotka, jehož Buffalo vyhrálo nad Dallasem 4:0.

Kämpf 33 sekund před koncem při power play Edmontonu přihrál Brandonu Saadovi, který svým 150. gólem v NHL dovršil do prázdné branky výsledek. Chicago vedlo po gólech Patricka Kanea a Alexandera Nylandera 2:0. V čase 57:49 při vyloučení Dominika Kubalíka snížil nejlepší střelec Edmontonu James Neal.

Velký podíl na úspěchu Chicaga měl gólman Corey Crawford, který si připsal 27 zákroků a kapituloval jen při power play hostů, kteří hráli v šesti proti čtyřem. "Byl výborný. Edmonton měl nějaké příležitosti, ale on byl na svém místě a měl vše pod kontrolou," chválil brankáře trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Sobotka asistoval u třetí branky Sabres, kterou ve 45. minutě vstřelil Jeff Skinner, a připsal si v šestém utkání první bod v sezoně. Nedlouho po Skinnerovi se trefil i Marcus Johansson a potvrdil už pátou výhru Buffala na startu ročníku. Sabres bodovali i v šestém duelu nové sezony a zatím ztratili pouhý bod. Naopak Dallas se trápí a s pouhými třemi body ze sedmi zápasů patří k nejhorším týmům ligy.

Pod třetí výhru Sabres v řadě se čistým kontem podepsal brankář Carter Hutton, který zastavil všech 25 střel texaského týmu a byl vyhlášen první hvězdou duelu. "Je to super výsledek, hlavně když jsme v posledních dvou zápasech vždy vedli o dva góly a náskok jsme ztratili," řekl Hutton.

Švédský útočník Buffala Victor Olofsson jako první hráč svých úvodních sedm branek v NHL nastřílel v přesilových hrách. "Je příjemné dosáhnout rekordu, i když bych rád dal gól i při hře pět na pět," prohlásil Olofsson, který ve 27. minutě otevřel skóre

Jediným stoprocentním týmem po porážce Edmontonu zůstává Colorado, které zvítězilo na ledě Washingtonu 6:3. Hosté do zápasu parádně nastoupili a už v desáté minutě vedli 4:0. Braden Holtby po třech inkasovaných gólech z prvních tří střel Avalanche opustil brankoviště. "Musíte najít způsob, jak týmu pomoct. To se mi nepovedlo. Teď je jen na mně, abych se zlepšil. Je to frustrující. Musím na sobě ještě víc pracovat," uvedl Holtby.

Domácím ke zvratu v utkání nepomohlo brzké střídání gólmanů ani střelecká převaha. Důležitým momentem zápasu byla neuznaná branka Washingtonu na průběžných 4:5. Po střele obránce Johna Carlsona skončil puk v síti, sudí ale po trenérské výzvě coloradského kouče Jareda Bednara situaci zpětně prozkoumali a odhalili ofsajd T.J. Oshieho. V týmu vítězů měli bilanci gól a dvě asistence Nazem Kadri a Mikko Rantanen.

Výsledky NHL:

Washington - Colorado 3:6 (0:4, 2:0, 1:2)

Branky: 27. Eller, 36. Oshie, 58. Ovečkin - 4. E. Johnsson, 6. Zadorov, 8. Kadri, 10. Rantanen, 45. Nieto, 60. MacKinnon. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kadri, 2. Rantanen (oba Colorado), 3. Ovečkin (Washington).

Chicago - Edmonton 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 25. P. Kane, 47. A. Nylander, 60. Saad (Kämpf) - 58. Neal. Střely na branku: 35:28. Diváci: 21.260. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. P. Kane (oba Chicago), 3. Smith (Edmonton).