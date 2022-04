Kämpf jistil výhru Toronta, Vrána se Zadinou připravili jediný gól Detroitu

New York - Český útočník David Kämpf gólem do prázdné branky pečetil výhru hokejistů Toronta nad New York Islanders 4:2. Tomáš Hertl asistoval u jedné branky San Jose, prohru s Minnesotou 4:5 v prodloužení ale neodvrátil. K vítězství nevedla ani gólová nahrávka Jakuba Voráčka, jehož Columbus podlehl Anaheimu 4:6. Jakub Vrána a Filip Zadina připravili jediný gól Detroitu při vysoké prohře 1:6 s Floridou.

Toronto v domácím zápase s Islanders dvakrát prohrávalo, po gólu Williama Nylandera z 34. minuty se ale dostalo do vedení, které již nepustilo. V poslední minutě pojistil třetí výhru Maple Leafs v řadě Kämpf, jenž dobruslil Nylanderovo nahození a uklidil puk do prázdné branky. Český útočník vstřelil svůj desátý gól v ročníku a ukončil šestizápasové čekání na bod.

Toronto, kterému chybělo české duo Petr Mrázek, Ondřej Kaše a nejlepší střelec NHL Auston Matthews, vyhrálo padesátý zápas v ročníku a stanovilo nový klubový rekord. "Přes léto jsme hodně pracovali, je proto příjemné vidět výsledky. To nejdůležitější je ale teprve před námi, nesmíme se uspokojit," řekl Nylander.

San Jose po Hertlově akci ze začátku třetí třetiny vedlo 4:3, Minnesota ale poslala zápas do prodloužení, které již po minutě rozhodl Jared Spurgeon. Hokejisté Wild si díky výhře zajistili postup do play off. "Dostat se do vyřazovacích bojů je vždycky příjemné. NHL je nejtěžší liga na světě, jsem proto rád, že jsme se do play off dostali potřetí v řadě," radoval se Fiala, který v zápase vstřelil gól a přidal tři asistence.

Hertl ve 42. minutě v oslabení vyvezl puk do útočného pásma, našel Nicka Bonina a ten se z levého kruhu pro vhazování trefil přesně. Hertl v sezoně získal již 62 bodů za 28 gólů a 34 asistencí a je druhým nejproduktivnějším českým hokejistou v NHL.

Třetí místo mezi českými hráči drží Voráček, jenž svou 50. asistencí v sezoně připravil kontaktní branku Columbusu na ledě Anaheimu. Český útočník nastřelil puk před branku, odkud ho Cole Sillinger nadvakrát dorazil za brankáře Johna Gibsona. Blue Jackets měli po Sillingerově trefě více než 12 minut na vyrovnání, z tlaku ale nic nevytěžili a v závěru při risku bez brankáře inkasovali šestý gól.

Florida vyhrála v Detroitu hladce 6:1 a zvítězila již podesáté za sebou. Nejlepší tým Východní konference táhl za výhrou dvougólový Anton Lundell. "Ani jsem nevěděl, že můžeme vyhrát již podesáté v řadě. Sledoval jsem jen naši hru, která se mi v posledních zápasech líbila a vůbec mě nenapadlo, že naše vítězná série trvá tak dlouho. V poslední době hrajeme opravdu hezký hokej. Když se všechno sejde, je opravdu těžké nás porazit," řekl trenér Panthers Andrew Brunette.

Red Wings vstřelili jedinou branku v 53. minutě, kdy se po parádní Zadinově přihrávce, prosadil Pius Suter. Asistenci u Suterovy trefy zapsal také Vrána, jenž ve dvaceti zápasech po zranění nasbíral 15 bodů.

Nevydařený večer má za sebou brankář Nashvillu David Rittich. Proti St. Louis odchytal druhou polovinu zápasu, ve které inkasoval čtyři branky z 13 střel. Jeho tým prohrál 3:8. Rittich nahradil Juuseho Sarose v čase 29:29 za stavu 1:4, kanonádu Blues ale nedokázal zastavit. Čisté konto držel pouze dvě a půl minuty a do konce druhé třetiny inkasoval čtyřikrát.

Blues ve druhé části nasázeli sedm gólů a stanovili nový klubový rekord. Hlavně zásluhou výborné druhé dvacetiminutovky St. Louis vyhrálo devátý zápas za sebou a posunulo se na druhou příčku Západní konference. Nashville je sedmý.

Dalším jistým účastníkem play off se stal Washington, i když v neděli hrál.

NHL:

Detroit - Florida 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Branky: 53. P. Suter (J. Vrána, Zadina) - 35. a 46. A. Lundell, 26. Duclair, 27. S. Reinhart, 35. Mamin, 54. Forsling. Střely na branku: 34:39. Diváci: 14.566. Hvězdy zápasu: 1. Barkov, 2. A. Lundell, 3. S. Knight (všichni Florida).

Philadelphia - Buffalo 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Branky: 2. K. Hayes, 22. N. Cates, 55. MacEwen - 9. a 30. V. Olofsson, 35. a 60. Tage Thompson, 18. Bjork. Střely na branku: 35:40. Diváci: 14.377. Hvězdy zápasu: 1. V. Olofsson, 2. Tokarski (oba Buffalo), 3. Hayes (Philadelphia).

Anaheim - Columbus 6:4 (3:1, 0:2, 3:1)

Branky: 4. a 6. T. Terry, 8. Mayhew, 42. Zegras, 44. Fowler, 60. D. Grant - 5. a 22. Bean, 31. Kuraly, 48. Sillinger (J. Voráček). Střely na branku: 32:35. Diváci: 13.635. Hvězdy zápasu: 1. T. Terry, 2. Getzlaf, 3. Fowler (všichni Anaheim)..

Minnesota - San Jose 5:4 v prodl. (2:1, 1:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 8. a 62. Spurgeon, 7. D. Kulikov, 27. Boldy, 49. K. Fiala - 10. Balcers, 22. Nieto, 32. Gregor, 42. Bonino (Hertl). Střely na branku: 28:30. Diváci: 19.029. Hvězdy zápasu: 1. K. Fiala, 2. Boldy, 3. F. Gaudreau (všichni Minnesota).

Toronto - NY Islanders 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: 18. Marner, 31. Engvall, 34. W. Nylander, 60. Kämpf - 15. Beauvillier, 21. Bailey. Střely na branku: 37:29. Diváci: 17.464. Hvězdy zápasu: 1. W. Nylander, 2. J. Campbell, 3. Bunting (všichni Toronto).

Nashville - St. Louis 3:8 (1:1, 1:7, 1:0)

Branky: 5. Cousins, 39. Kunin, 53. Fabbro - 18. a 37. B. Schenn, 25. a 33. C. Rosén, 30. a 40. Kyrou, 22. Tarasenko, 33. N. Walker. Střely na branku: 36:33. David Rittich odchytal za Nashville 30 minut a 31 sekund, inkasoval čtyři branky z 13 střel a úspěšnost zákroků měl 69,2 procenta. Diváci: 17.277. Hvězdy zápasu: 1. C. Rosén, 2. Tarasenko, 3. B. Schenn (všichni St. Louis).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. x-Florida 75 54 6 15 317:218 114 2. x-Toronto 76 50 6 20 295:235 106 3. x-Tampa Bay 75 46 8 21 250:212 100 4. x-Boston 75 46 5 24 233:203 97 5. Buffalo 78 29 11 38 219:278 69 6. Detroit 76 29 10 37 214:291 68 7. Ottawa 75 28 7 40 204:244 63 8. Montreal 76 20 11 45 197:295 51

Metropolitní divize:

1. x-Carolina 76 48 8 20 251:187 104 2. x-NY Rangers 76 49 6 21 235:191 104 3. x-Pittsburgh 77 43 11 23 254:215 97 4. x-Washington 75 42 10 23 260:223 94 5. NY Islanders 75 35 9 31 208:210 79 6. Columbus 76 35 6 35 245:282 76 7. New Jersey 75 26 7 42 231:278 59 8. Philadelphia 76 23 11 42 196:278 57

Západní konference:

Centrální divize:

1. z-Colorado 75 55 6 14 294:206 116 2. x-St. Louis 76 46 10 20 288:219 102 3. x-Minnesota 75 47 7 21 281:235 101 4. Nashville 76 43 5 28 244:225 91 5. Dallas 75 43 5 27 219:221 91 6. Winnipeg 76 35 11 30 235:245 81 7. Chicago 75 25 11 39 202:268 61 8. Arizona 75 22 5 48 183:287 49

Pacifická divize:

1. x-Calgary 75 46 9 20 268:188 101 2. Edmonton 76 44 6 26 264:235 94 3. Los Angeles 77 40 10 27 222:226 90 4. Vegas 76 41 5 30 244:226 87 5. Vancouver 75 37 10 28 224:211 84 6. Anaheim 77 30 14 33 219:253 74 7. San Jose 75 29 12 34 195:241 70 8. Seattle 74 24 6 44 193:258 54

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "z" znamená jisté prvenství v konferenci.

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 75 110 (42+68) 2. Huberdeau (Florida) 75 108 (30+78) 3. Draisaitl (Edmonton) 75 105 (54+51) 4. J. Gaudreau (Calgary) 75 105 (36+69) 5. Matthews (Toronto) 70 102 (58+44) 6. M. Tkachuk (Calgary) 75 96 (39+57) 7. Marner (Toronto) 67 94 (34+60) 8. Kaprizov (Minnesota) 74 93 (43+50) 9. Rantanen (Colorado) 72 91 (36+55) 10. J.T. Miller (Vancouver) 73 91 (29+62) 42. Pastrňák (Boston) 69 71 (38+33) 60. Hertl (San Jose) 75 62 (28+34) 95. Voráček (Columbus) 73 55 (5+50) 169. Palát (Tampa Bay) 70 40 (16+24) 193. Hronek (Detroit) 72 37 (5+32)

Střelci:

1. Matthews (Toronto) 58 branek, 2. Draisaitl (Edmonton) 54, 3. Kreider (NY Rangers) 50, 4. Ovečkin (Washington) 47, 5. Connor (Winnipeg), Kaprizov (Minnesota) oba 43, 7. McDavid (Edmonton) 42, 8. E. Lindholm, M. Tkachuk (oba Calgary), Duchene (Nashville), DeBrincat (Chicago) všichni 39, ...12. Pastrňák (Boston) 38, 47. Hertl (San Jose) 28.