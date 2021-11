Kämpf a Kaše gólem pomohli v NHL Torontu k výhře nad Buffalem

New York - Čeští hokejoví útočníci David Kämpf a Ondřej Kaše gólem pomohli Torontu k výhře 5:4 v Buffalu. První branku v sezoně vstřelil Jakub Voráček, jehož Columbus podlehl New York Rangers 3:5, a prosadil se také Radek Faksa, který pomohl Dallasu k výhře 5:2 nad Philadelphií. David Pastrňák zapsal při vítězství 5:2 nad New Jersey dvě asistence a díky většímu počtu branek vystřídal Jakuba Voráčka v pozici nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL. Jeden bod za gólovou nahrávku získali v sobotním programu Ondřej Palát, Tomáš Hertl a Filip Hronek.

V divokém utkání Toronta proti Buffalu se prosadili oba čeští útočníci v sestavě Maple Leafs. Kämpf ve 3. minutě po šťastném odrazu otevřel skóre utkání a Kaše těsně před polovinou zápasu nachytal brankáře Aarona Della střelou z úhlu, čímž vrátil Torontu vedení. Český forvard, který přišel do týmu Maple Leafs před sezonou z Bostonu, skóroval ve třetím utkání za sebou a potvrdil svou dobrou formu.

Buffalo v závěrečné třetině dokázalo smazat dvoubrankovou ztrátu a vyrovnalo na 4:4, poslední slovo měl ale obránce Toronta Morgan Rielly. Kanadský bek 12 sekund před koncem utkání prostřelil brankáře Della a rozhodl o osmé výhře kanadského celku z posledních devíti zápasů.

Voráček si v úvodu sezony drží průměr bod na utkání, ale první branky po návratu do Columbusu se dočkal až v dvanáctém utkání. V 10. minutě souboje s New York Rangers vystřelil zkušený český centr přes bránícího Jacoba Troubu a otevřel skóre zápasu. Rangers dokázali vývoj otočit a po výhře 5:3 slaví posun na páté místo Západní konference. Columbus je desátý.

Pastrňák pomohl hokejistům Bostonu dvěma asistencemi k vítězství 5:2 na ledě New Jersey a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. V posledních čtyřech zápasech NHL nasbíral sedm bodů, v sezoně jich má dvanáct a na pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži vystřídal Voráčka.

Pastrňák má z 12 zápasů čtyři góly a osm přihrávek, Voráček zaznamenal stejný počet bodů za jednu branku a jedenáct asistencí. Třetí nejproduktivnější český hráč v zámořské lize Pavel Zacha vyšel v dresu New Jersey navzdory šesti střelám na branku naprázdno.

Dvěma trefami přispěl k výhře Bruins Brand Marchand, kterému se povedlo vstřelit více gólů již v 50. zápase NHL. Druhou brankou zvýšil v 27. minutě na 3:1 poté, co gólman Jonathan Bernier vyrazil Pastrňákovu střelu a Marchand úspěšně dorážel. Podobně z práce českého útočníka těžil v 51. minutě kapitán Patrice Bergeron a vrátil Bostonu dvougólový náskok. V poslední minutě zpečetil výhru hostů Jake DeBrusk.

Výsledky:

Colorado - San Jose 6:2, Nashville - Arizona 4:1, Dallas - Philadelphia 5:2, Wainnipeg - Los Angeles 3:2 po prodl., Columbus - NY Rangers 3:5, Ottawa - Pittsburgh 6:3, Detroit - Montreal 3:2 po prodl., Tampa Bay - Florida 3:2 po prodl., New Jersey - Boston 2:5, Carolina - St. Louis 3:2, Buffalo - Toronto 4:5, Vegas - Vancouver 7:4, Seattle - Minnesota 2:4.

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 15 10 3 2 56:41 23 2. Toronto 16 10 1 5 43:42 21 3. Detroit 16 8 2 6 46:50 18 4. Tampa Bay 13 7 3 3 39:39 17 5. Boston 12 7 0 5 36:35 14 6. Buffalo 14 6 2 6 43:43 14 7. Montreal 16 4 2 10 34:53 10 8. Ottawa 14 4 1 9 36:48 9

Metropolitní divize:

1. Carolina 13 11 0 2 45:25 22 2. Washington 14 8 4 2 48:35 20 3. NY Rangers 14 8 3 3 38:40 19 4. Philadelphia 13 7 2 4 36:34 16 5. New Jersey 13 7 2 4 39:38 16 6. Columbus 12 7 0 5 38:37 14 7. Pittsburgh 13 5 4 4 41:43 14 8. NY Islanders 11 5 2 4 27:29 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 14 10 0 4 48:43 20 2. Winnipeg 14 8 3 3 46:38 19 3. Nashville 15 9 1 5 44:39 19 4. St. Louis 13 8 2 3 45:34 18 5. Colorado 12 6 1 5 43:39 13 6. Dallas 13 5 2 6 32:41 12 7. Chicago 15 4 2 9 33:51 10 8. Arizona 15 1 1 13 23:60 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 13 10 0 3 54:38 20 2. Anaheim 15 8 3 4 52:43 19 3. Calgary 14 7 4 3 44:32 18 4. Los Angeles 15 8 2 5 42:37 18 5. Vegas 15 9 0 6 47:46 18 6. San Jose 14 7 1 6 39:41 15 7. Vancouver 15 5 2 8 40:50 12 8. Seattle 15 4 1 10 42:55 9