Kämpf a Kaše gólem pomohli v NHL Torontu k výhře nad Buffalem

New York - Čeští hokejoví útočníci David Kämpf a Ondřej Kaše gólem pomohli Torontu k výhře 5:4 v Buffalu. První branku v sezoně vstřelil Jakub Voráček z Columbusu, který podlehl New York Rangers 3:5. Skóroval také Radek Faksa, který se podílel na vítězství Dallasu 5:2 nad Philadelphií. David Pastrňák si připsal při vítězství Bostonu 5:2 nad New Jersey dvě asistence a díky většímu počtu branek vystřídal Jakuba Voráčka v pozici nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL. Jeden bod za gólovou nahrávku získali v sobotních zápasech Ondřej Palát, Tomáš Hertl a Filip Hronek.

V divokém utkání Toronta proti Buffalu se prosadili oba čeští útočníci v sestavě Maple Leafs. Kämpf ve 3. minutě po šťastném odrazu otevřel skóre utkání a Kaše těsně před polovinou zápasu nachytal brankáře Aarona Della střelou z úhlu, čímž vrátil Torontu vedení. Český hráč, který přišel před sezonou po konci angažmá v Bostonu, skóroval ve třetím utkání za sebou.

"Je krásně vidět, jak mu roste sebevědomí. Pomáhá mu, že se již sžil s naším herním systémem. Je velice šikovný s pukem, má výbornou střelu a dobré uvolnění. Jeho výkony v posledních zápasech výrazně přispívají k naší úspěšné sérii," chválil Kašeho kapitán Toronta John Tavares.

Buffalo v závěrečné třetině smazalo dvoubrankovou ztrátu a vyrovnalo na 4:4, poslední slovo měl ale obránce Toronta Morgan Rielly. Dvanáct sekund před koncem utkání prostřelil brankáře Della a rozhodl o osmé výhře kanadského celku z posledních devíti zápasů.

Třiadvaceti zásahy pomohl Torontu k vítězství debutující brankář Joseph Woll. Třiadvacetiletý brankář si odbyl premiéru v NHL pět let poté, co byl draftován z 62. místa. "Od chvíle, kdy jsem se dozvěděl, že půjdu do branky, jsem cítil jisté napětí. Je to moment, o kterém jsem od dětství snil. Jsem rád, že jsem mohl nastoupit právě za Maple Leafs. Kluci mi na ledě moc pomohli, je to opravdu týmová výhra," řekl po utkání Woll.

Voráček si v úvodu sezony drží průměr bod na utkání, ale první branky po návratu do Columbusu se dočkal až v dvanáctém zápase. V 10. minutě souboje s New York Rangers vystřelil zkušený český centr přes bránícího Jacoba Troubu a otevřel skóre. Rangers dokázali vývoj otočit a po výhře 5:3 se posunuli na páté místo Západní konference. Columbus je desátý.

Velký podíl na obratu Rangers měl bývalý hráč Blue Jackets Artěmij Panarin, který vstřelil dvě branky. Třicetiletý ruský útočník, který strávil v Columbusu dvě sezony, v dosavadním průběhu sezony střelecky strádal. Ve 13 zápasech dal jen dva góly, v sobotu svou střeleckou bilanci zdvojnásobil. "Hrál jsem proti svému bývalému týmu, takže jsem měl motivaci navíc. V úvodu sezony se mi střelecky nedařilo, proto jsem se tolik tlačil do zakončení. Jsem hladový po gólech," řekl.

Pastrňák pomohl Bostonu dvěma asistencemi k vítězství 5:2 na ledě New Jersey a byl vyhlášen druhou hvězdou utkání. V posledních čtyřech zápasech NHL nasbíral sedm bodů, v sezoně jich má dvanáct a na pozici nejproduktivnějšího českého hráče v soutěži vystřídal Voráčka.

Pastrňák má z 12 zápasů čtyři góly a osm přihrávek, Voráček zaznamenal stejný počet bodů za jednu branku a jedenáct asistencí. Pavel Zacha vyšel v dresu New Jersey navzdory šesti střelám na branku naprázdno.

Dvěma trefami přispěl k výhře Bruins Brad Marchand, kterému se povedlo vstřelit více gólů již v 50. zápase NHL. Druhou brankou zvýšil v 27. minutě na 3:1 poté, co gólman Jonathan Bernier vyrazil Pastrňákovu střelu a Marchand úspěšně dorážel. Podobně z práce českého útočníka těžil v 51. minutě kapitán Patrice Bergeron a vrátil Bostonu dvougólový náskok. V poslední minutě zpečetil výhru hostů Jake DeBrusk.

San Jose podlehlo Coloradu 2:6 a prohrálo čtvrtý z posledních pěti zápasů. V 50. minutě připravil Tomáš Hertl přesilovkovou trefu pro Alexandra Barabanova, který snížil na 2:4. Hokejisté Avalanche však obrat nepřipustili a dvěma góly v poslední desetiminutovce si pojistili výhru. Český centr Sharks si připsal desátý bod (6+4) v ročníku a je třetím nejproduktivnějším Čechem.

Jen o bod méně než Hertl získal v dosavadním průběhu ročníku NHL Palát. Útočník Tampy Bay fantastickou přihrávkou pomohl k výhře nad Floridou 3:2 v prodloužení. Palát v 63. minutě získal puk za vlastní brankou a přesným pasem až na útočnou modrou čáru vyslal do sólového úniku Braydona Pointa, který rozhodl. Florida i přes čtvrtou prohru v řadě drží vedení ve Východní konferenci, Tampa je sedmá.

Nejproduktivnějším českým obráncem je osmibodový Filip Hronek, který v sobotu pomohl Detroitu jednou asistencí k výhře 3:2 v prodloužení nad Montrealem. Dvěma góly se blýskl Dylan Larkin.

Faksa v závěru zápasu proti Philadelphii protrhl osmizápasové čekání na bod. Trefou do prázdné branky pojistil výhru Dallasu 5:2.

Po jednozápasové pauze se v brance Arizony představil Karel Vejmelka, duel proti Nashvillu mu však nevyšel. Český gólman inkasoval čtyři branky z 24 střel. Do sestavy Coyotes se vrátil také útočník Dmitrij Jaškin, ale kvůli zranění zápas nedohrál. Na všech gólech Nashvillu se podílel Roman Josi, který si připsal dvě branky a dvě asistence.

Výsledky:

Colorado - San Jose 6:2, Nashville - Arizona 4:1, Dallas - Philadelphia 5:2, Wainnipeg - Los Angeles 3:2 po prodl., Columbus - NY Rangers 3:5, Ottawa - Pittsburgh 6:3, Detroit - Montreal 3:2 po prodl., Tampa Bay - Florida 3:2 po prodl., New Jersey - Boston 2:5, Carolina - St. Louis 3:2, Buffalo - Toronto 4:5, Vegas - Vancouver 7:4, Seattle - Minnesota 2:4.

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 13 28 (14+14) 2. McDavid (Edmonton) 13 25 (9+16) 3. Ovečkin (Washington) 14 24 (12+12) 4. Connor (Winnipeg) 14 19 (11+8) T. Terry (Anaheim) 14 19 (11+8) 6. Marchand (Boston) 12 18 (8+10) 7. Kuzněcov (Washington) 14 18 (5+13) 8. A. Svečnikov (Carolina) 13 17 (7+10) 9. J.T. Miller (Vancouver) 15 17 (7+10) 10. Nugent-Hopkins (Edmonton) 13 17 (0+17) 60. Pastrňák (Boston) 12 12 (4+8) 65. Voráček (Columbus) 12 12 (1+11) 87. Hertl (San Jose) 14 10 (6+4) 108. Zacha (New Jersey) 13 9 (6+3) 116. Palát (Tampa Bay) 13 9 (4+5) 163. Hronek (Detroit) 14 8 (1+7) 187. D. Kubalík (Chicago) 15 7 (3+4)

Tabulky:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 15 10 3 2 56:41 23 2. Toronto 16 10 1 5 43:42 21 3. Detroit 16 8 2 6 46:50 18 4. Tampa Bay 13 7 3 3 39:39 17 5. Boston 12 7 0 5 36:35 14 6. Buffalo 14 6 2 6 43:43 14 7. Montreal 16 4 2 10 34:53 10 8. Ottawa 14 4 1 9 36:48 9

Metropolitní divize:

1. Carolina 13 11 0 2 45:25 22 2. Washington 14 8 4 2 48:35 20 3. NY Rangers 14 8 3 3 38:40 19 4. Philadelphia 13 7 2 4 36:34 16 5. New Jersey 13 7 2 4 39:38 16 6. Columbus 12 7 0 5 38:37 14 7. Pittsburgh 13 5 4 4 41:43 14 8. NY Islanders 11 5 2 4 27:29 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 14 10 0 4 48:43 20 2. Winnipeg 14 8 3 3 46:38 19 3. Nashville 15 9 1 5 44:39 19 4. St. Louis 13 8 2 3 45:34 18 5. Colorado 12 6 1 5 43:39 13 6. Dallas 13 5 2 6 32:41 12 7. Chicago 15 4 2 9 33:51 10 8. Arizona 15 1 1 13 23:60 3

Pacifická divize:

1. Edmonton 13 10 0 3 54:38 20 2. Anaheim 15 8 3 4 52:43 19 3. Calgary 14 7 4 3 44:32 18 4. Los Angeles 15 8 2 5 42:37 18 5. Vegas 15 9 0 6 47:46 18 6. San Jose 14 7 1 6 39:41 15 7. Vancouver 15 5 2 8 40:50 12 8. Seattle 15 4 1 10 42:55 9