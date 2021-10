Kampaň v Česku byla více konfrontační než v minulosti, míní analytik Mesežnikov

Bratislava - Kampaň před nadcházejícími českými parlamentními volbami byla více konfrontační než v minulosti. Premiér a šéf vládního hnutí ANO Andrej Babiš přitom proti sobě sjednotil část politické reprezentace, která ho chce vystřídat u moci. ČTK to řekl politický analytik a prezident bratislavského Institutu pro veřejné otázky Grigorij Mesežnikov. Prezident Miloš Zeman, jenž rozhodne o tom, který politik bude po volbách sestavovat nový kabinet, by měl podle něj vystupovat nadstranicky a realisticky vyhodnotit situaci.

"Tato kampaň byla více konfrontační než předchozí kampaně. Je to dáno tím, že se politici vymezují vůči Babišovi a on jim to vrací. Má to mobilizující efekt," uvedl Mesežnikov.

"V Česku se formuje ´překážková´ koalice proti dosavadní vládě. Babiš svým přístupem k moci způsobil, že značná část politického spektra se sjednotila s cílem odstavit jej od vlády," řekl Mesežnikov v reakci na spolupráci politických uskupení v rámci koalic. Dodal, že tento postup lze částečně přirovnat k situaci na Slovensku před volbami v roce 1998, kdy se část politiků spojila proti tehdejšímu premiérovi Vladimíru Mečiarovi. Podle analytika k podobnému vývoji došlo nyní i v Maďarsku, kde spolupracují opoziční strany ve snaze zbavit moci premiéra Viktora Orbána.

Mesežnikov zdůraznil, že prezident Zeman, který ovlivní povolební vývoj, by měl vystupovat nadstranicky. Zároveň dodal, že hlava českého státu je známá tím, že se v minulosti uchylovala k různým nestandardním řešením. Zeman už předem ohlásil, že šanci sestavit vládní kabinet dá předsedovi vítězné strany či hnutí, nikoli koalice.

Mesežnikov očekává, že politický vývoj v Česku ovlivní do poslední chvíle nerozhodnutí voliči. "Nerozhodnutí voliči mohou rozhodnout volby. Existuje vícero scénářů. Může mít důležitý význam, kolik stran se dostane do parlamentu," uvedl a oznamenal, že nerozhodnuté občany by mohly ovlivnit i nedávné informace investigativního projektu Pandora Papers, které se mimo jiné týkaly dřívějšího Babišova nákupu nemovitostí ve Francii přes offshorové firmy.

Povolební vývoj bude podle Mesežnikova záviset také na tom, zda pětiprocentní volební práh překročí KSČM a nyní vládní ČSSD.