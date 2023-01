Kampaň sledovali vězni hlavně v televizi, diskuse byly podle nich vášnivé

Olomouc - Vášnivé diskuse a slovní pře vyvolávala v posledních dnech za zdmi olomoucké vazební věznice kampaň prezidentských kandidátů. Tamní obvinění či odsouzení ji sledovali v televizi, ale i v novinách či v rádiu, volby se pro ně staly hlavním tématem. Velká část vězňů se rozhodla do voleb zasáhnout i osobně - do přenosné urny, kterou dnes přinesla do prostor vazební věznice volební komise, házeli své hlasy nedlouho po otevření volebních místností. Z 249, kteří měli právo volit, nakonec dnes odvolilo 141 vězněných osob. Volební účast byla shodná s prvním kolem, tedy 57 procent.

Debaty sledovali vězni hlavně v televizi. "Emoce to provázely, byly to velké debaty a já osobně jsem z nich často raději odcházel," řekl dnes ČTK Martin Andrle, který dnes odvolil v olomoucké vazební věznici mezi prvními. "Na cimře je nás deset, u nás to bylo velké téma. Debaty jsme sledovali, hádali jsme se, pomlouvali jsme kandidáty, zatímco druzí je zas chválili, docela jsme se u toho hádali. Museli jsme ty debaty kolikrát i přepnout, protože ty emoce byly tak vypjaté, že mohlo dojít pomalu k nějakému konfliktu," řekl ČTK další z vězňů Jakub Horák.

Vězni brali kampaň jako zpestření jejich života. Přiznávají však, že už jsou rádi, že skončila. "Ve věznici ve výkonu trestu to vnímáme jinak než venku, je to tady téma, které se nás dotýká, je to vytažení ze stereotypu vězeňského života. Do jisté míry si to člověk užívá. Ale ta mediální masáž byla i tady," doplnil Andrle.

Podle mluvčí olomoucké vazební věznice Evy Gürbüz volilo v olomoucké vazební věznici při prezidentských volbách v roce 2013 prezidenta 26,5 procenta oprávněných voličů, v roce 2018 vzrostl zájem na 41 procent. Letos v prvním kole byla volební účast 57 procent, ve Vazební věznici Olomouc tehdy odvolilo z 239 oprávněných voličů 136 vězněných, a to 77 odsouzených a 59 obviněných.

Zájem o volby je i na Mírově, kde si tresty nyní odpykává 382 vězňů, zájem projevilo 258 odsouzených, tedy 67,5 procenta. Při posledních prezidentských volbách se voleb účastnilo 125 vězňů. "V porovnání s prvním kolem voleb zájem volit stoupl o čtyři vězně. Před 14 dny bylo nahlášeno k volbám totiž celkem 254 odsouzených, kdy nakonec volilo 236 odsouzených," řekl dnes ČTK speciální pedagog a mluvčí věznice František Richter. Zájem o volby ze strany vězňů trvá. "Sledují debaty v TV, diskutují v celách a na pracovištích," doplnil.