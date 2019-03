Bratislava - Kampaň před nadcházejícími prezidentskými volbami na Slovensku se začíná vyostřovat. Premiér a místopředseda nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD) Peter Pellegrini se dnes dostal do křížku s prezidentem Andrejem Kiskou, který kritizoval jednoho z favoritů voleb Maroše Šefčoviče, jehož podporuje právě Směr-SD. Kiska se také postavil na stranu hlavní favoritky na zvolení hlavou státu, právničky Zuzany Čaputové.

Šefčovič v tomto týdnu zaujal kritické stanovisko vůči Čaputové za její výroky ohledně případného udělení milosti Kiskovi, pokud by byl prezident po skončení v úřadu kvůli daňové kauze své rodinné firmy odsouzen. Kiska v reakci uvedl, že Šefčovič šíří fikci o nějaké budoucí prezidentské milosti a že patrně zcela přebírá manýry Směru-SD, který mu platí prezidentskou kampaň. Kiska také odmítl, že by v budoucnu žádal o milost a místopředsedovi Evropské komise Šefčovičovi doporučil, aby více myslel na pověst úspěšného kariérního diplomata, pokud v prezidentských volbách neuspěje.

"S velkým znepokojením vnímám pana prezidenta Andreje Kisku a výroky, které přicházejí z Prezidentského paláce na adresu jednoho z nejúspěšnějších diplomatů, jakého máme. Šefčovič na rozdíl od pana prezidenta má život bez kauz," řekl novinářům Pellegrini, aniž zástupcům medií umožnil klást otázky.

Podle Pellegriniho Šefčovič ve srovnání s Kiskou vždy důstojně reprezentoval Slovensko a hájil jeho zájmy v zahraničí. "Pan prezident ani jen trochu nepomohl k tomu, aby se zmírnilo napětí ve společnosti. Tam kde mohl, vždy přilil olej do ohně, aby rozpoutal vášně," tvrdil Pellegrini. Kiskovi také vytkl, že na rozdíl od Šefčoviče nejednal s předními světovými politiky.

Jde patrně o dosud nejsilnější otevřenou kritiku prezidenta ze strany Pellegriniho, který měl na rozdíl od expremiéra a šéfa Směru-SD Roberta Fica pověst spíše nekonfliktního politika.

Čaputová v jedné z dřívějších debat řekla, že by k případné žádosti o milost Kisky přistupovala jako k žádosti kteréhokoli jiného občana. Šefčovič si následně veřejně položil otázku, zda Kiskova podpora Čaputové v prezidentské kampani není součástí dohody o případné milosti Kiskovi, pokud by se Čaputová stala prezidentkou a Kiska by byl odsouzen.

V daňové kauze Kiskovy firmy byl již obviněn jeden z jednatelů společnosti. Kiska v únoru řekl, že po skončení funkčního období v prezidentském úřadu v polovině června bude v případu patrně obviněn i on sám. Vyšetřování své firmy Kiska označil za Ficovu mstu kvůli tomu, že již předem odmítl Ficovy ambice stát se předsedou ústavního soudu.

Kiska má dlouhodobě napjaté vztahy s Ficem, kterého porazil v přímé prezidentské volbě před pěti lety. Fico loni v březnu rezignoval z postu premiéra v zájmu politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Stalo se tak poté, co k rozsáhlé rekonstrukci vlády nebo k vypsání předčasných voleb vybídl Kiska. Fica v čele vlády nahradil Pellegrini.

Poslední průzkumy veřejného mínění popularity prezidentských kandidátů z minulého týdne ukázaly značný náskok Čaputové před druhým Šefčovičem. Čaputové také pomohla podpora od jednoho z původních spolufavoritů prezidentských voleb, vědce Roberta Mistríka, který se vzdal kandidatury v její prospěch. Jak Mistrík tak Čaputová se opakovaně vymezili vůči Směru-SD.

Čaputovou kvůli jejím liberálním názorům ohledně možnosti adopce dětí páry stejného pohlaví či nedostatku zkušeností v politice už dříve kritizovali čelní představitelé Směru-SD včetně Fica.