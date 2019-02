Praha - Na rizika, která vedou k rozpadu tradičních svazků, chce upozornit letošní Národní týden manželství. Třináctý ročník kampaně, která se koná ode dneška do 17. února, má motto "Zabijáci manželství a jak se jim bránit". Akci dnes na tiskové konferenci v Senátu představili organizátoři. Týdenní program nabízí 152 akcí v 60 místech republiky. Kampaň se pořádá ve 27 zemích.

"Cílem je aspoň jednou za rok zabubnovat a připomenout všem, že dobré manželství není samozřejmost. Neplyne samovolně, je potřeba pro ně něco dělat," řekl koordinátor Národního týdne manželství Petr Adame. Podle něj organizátoři v předchozích 12 ročnících volili pozitivní hlavní motiv, letos poprvé vybrali negativní slogan. "Dobré, fungující manželství je ohroženým druhem. Žijeme v agresivní době, dovolili jsme si agresivní název," zdůvodnil Adame.

Seznam akcí s podrobnostmi je na webu kampaně. Na kurzech či setkáních se podílejí radnice, rodinná centra, další neziskové organizace i církve. Zapojily se stovky dobrovolníků.

Podle pořadatelů mezi zabijáky manželství patří třeba stereotyp a nuda. Lidé si také zvykli rozbité věci neopravovat, vyhodit je a pořídit si nové. Stejně mnozí postupují i v soužití. Negativní dopad mají i očekávání.

"Jsou to často ženy, kdo je ve vnitřním konfliktu jak splnit očekávání. Část mých kolegyň advokátek popisuje, že se na ně obracejí nešťastné ženy, které žijí ve šťastných manželstvích svých mužů. Plní očekávání tak dlouho, až se samy ztratí," řekla Šimáčková. Dodala, že ženy nemají speciální gen, díky němuž by mohly lépe dělat rutinní práce a mít radost z obětování se. I když jako ústavní soudkyně řeší případy "zabitých manželství", tradiční svazek považuje Śimáčková za výraz svobody. Lidé si totiž mohou svého příbuzného vybrat.

Podle moderátora Jana Rosáka, který je se svou ženou 42 let, je v soužití podstatný humor. "Nemůžeme dávat rozumy. U nás to byla klika, že to tak sedlo. Znali jsme se necelé tři měsíce a vzali jsme se, vzít jsme se ale nemuseli. Vydrželi jsme spolu díky humoru. Podstatný je stejný smysl pro humor - i stejný pohled na politiku, což je také důležité," řekl Rosák. Zmínil rovněž "umění kompromisu" i ve chvílích, kdy má člověk pocit, že je pravda na jeho straně.

V Česku se rozpadá téměř polovina manželství. V posledních letech ale rozvodů ubylo a naopak roste zájem o svatby. Těch přibývá od roku 2013. Tehdy bylo sňatků vůbec nejméně od doby první světové války.

Před dvěma lety v Česku vznikla iniciativa Jsme fér, která prosazuje manželství pro všechny - tedy i pro gaye a lesbické ženy. Petici na podporu tohoto požadavku podepsalo na 70.350 lidí. Podle výsledků loňského průzkumu agentury Median tři čtvrtiny Čechů a Češek souhlasí s tím, že by lidé měli mít možnost uzavírat sňatek bez ohledu na svou sexuální orientaci, pokud se mají rádi. V podobném průzkumu z roku 2016 se pro manželství pro všechny vyslovilo 68 procent dotázaných. Rostoucí podporu ukazují i další výzkumy.