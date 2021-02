Kampaň k očkování bude v televizi, rádiu, tisku i na billboardech

Praha - Reklamní kampaň k očkování proti covidu-19 má být v televizích, rádiích, novinách, na webech i na billboarech. Ministerstvo objedná mediální prostor za 50 milionů korun včetně DPH. Vyplývá to z vypsané veřejné zakázky. Kampaň bude trvat od března do září letošního roku a bude cílena na lidi ve věku 18 až 55 let. Nabídky mohou zájemci podávat do 26. února.

Celostátní kampaň na podporu očkování proti covidu-19 připraví iniciativa komunikačních agentur a expertů Cesta ven, která uspěla v zadávacím řízení úřadu vlády. Hlavní slogan kampaně je Udělejme tečku za koronavirem. Ministr Jan Blatný na twitteru uvedl, že se dnes sešel se zástupci Asociace PR agentur a dohodli se na obrysech možné spolupráce.

Polovinu částky, zhruba 25 milionů korun, chce dát ministerstvo za reklamní čas na televizních kanálech. Za reklamu v tisku bude vydáno zřejmě 10,7 milionu korun, v rádiích čtyři miliony korun a na webu osm milionů korun. Za půl milionu korun chce ministerstvo objednat také deset PR článků. Zaplatit chce také přibližně 2,3 milionu korun za reklamu na billboardech a 1,5 milionu korun za reklamní bannery. Venkovní reklamní plochy budou objednány půl na půl v obcích nad 100.000 obyvatel a do 100.000 obyvatel.

Zájemci musí v nabídce předložit seznamy médií, ve kterých nabízejí úřadu reklamní prostor. U televizí a rádií to musí být přímo stanicí potvrzený plán s konkrétními daty a časy uveřejnění videí. Musí také vyhodnotit předpokládaný dosah podle sledovanosti.

Dodavatele ministerstvo poptává v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění. Tuto mimořádnou formu veřejné zakázky je podle zákona možno vypsat "v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil". Umožňuje přímo oslovit několik vybraných dodavatelů. Zájemci musí mít zkušenost s kampaní, která byla najednou alespoň ve čtyřech různých médiích. Ministerstvu mají předložit seznam významných prací z posledních tří let.

Vytvoření kampaně zadával úřad vlády, zvítězila iniciativa Cesta ven nabídkou asi za 4,2 milionu korun s DPH. Do iniciativy se zapojilo 28 organizací či firem.

"Tečka symbolizuje konec a zároveň naději na nový začátek. Jestli existuje něco, na čem se dnes shodne celá společnost, je to touha ukončit trápení a nepříjemnosti spojené s pandemií. Očkování je právě tou pomyslnou tečkou, která nám dá šanci tohle těžké období uzavřít," řekl k hlavnímu sloganu kampaně Marek Hlavica, ředitel AKA a jednatel ARAs. Současně je podle autorů kampaně tečka na rameni znamením vakcinace.

Za nedostatečnou komunikaci kolem epidemie nového typu koronaviru, a zejména tématu očkování, kritizovala ministerstvo už dříve opozice i někteří odborníci. Ministerstvo zdravotnictví v prosinci vyhlásilo výběrové řízení na kampaň o koronaviru a očkování proti němu za zhruba 38 milionů korun. Měla začít v polovině ledna. Nakonec ale ministerstvo řízení zrušilo a místo toho začalo před Vánocemi spolupracovat s úřadem vlády a zástupci komunikačních agentur a dalších profesionálů působících v public relations. Kritiku úřad vlády sklidil také za zapojení influencerů Anny Šulcové a Jakuba Gulaba. Úřad chtěl jejich videa zveřejňovat na sítích Instagram, Twitter, Facebook, Youtube a TikTok, kde si nově také zřídil profil.