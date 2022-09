Kamnáři přijímají zakázky i na rok 2024, kominíci mají lhůty i několikaměsíční

Praha - Stoupající ceny energií zvýšily před topnou sezonou zájem lidí o kamna jako náhradu elektrických či plynových vytápěcích systémů. Podle Cechu kamnářů jsou zákazníci například u těžkých akumulačních topidel odkazováni při koupi až na rok 2024. Ceny průmyslově vyráběných kamen vzrostly meziročně o 15 až 40 procent a o stovky korun zdražily kontroly a revize kominíků, na které se může čekat i několik měsíců.

Prezident Cechu kamnářů Libor Soukupa ČTK řekl, že zájem o kamnářské práce všeho druhu stoupl ve srovnání s předchozími roky enormně. "A kapacity, jak lidské, tak i výrobní, jsou logicky omezené a s výhledem na měsíce dopředu obsazené," řekl. Jako příklad zmínil, že mají-li lidí zájem o komplikovanější individuální kamnářské stavby, což jsou například těžká akumulační topidla, jsou odkazováni na rok 2023 či dokonce 2024.

Vysoký zájem o kamna potvrdil český výrobce Romotop. Termín dodání má mnohdy až v květnu příštího roku. Meziročně by mohl prodat o 30 až 35 procent kamen a vložek víc. "Vzhledem k výrobním kapacitním limitům to bude okolo deseti procent," řekl Martin Pončík z Romotopu. Dodal, že získávání nových pracovníků do výroby je aktuálně hlavní téma firmy.

Ceny kamen u průmyslově vyráběných komponent, jako jsou například krbová kamna, krbové a kamnové vložky, kachloví či šamoty, narostly podle Soukupa v rozmezí 15 až 40 procent. Romotop průměrné navýšil ceny o 25 procent. "A blízká budoucnost nás ještě může docela nepříjemně překvapit," doplnil Soukup. Kvůli rostoucím cenám energií může zdražení pokračovat, hlavně u kamnářské keramiky. "Což ovlivní další zájem o ni," uvedl Pončík z Romotopu.

S topením jsou spojené povinné každoroční kontroly komínů u spotřebičů jako je plynový kotel, kamna nebo krb. Kominíci jsou podle Pavla Ulricha, obchodního ředitele výrobce a distributora komínů Almeva, velmi vytíženi a čekací lhůty jsou u některých i v řádu měsíců. Ceny kontroly komína podle něj stouply o 100 korun a přijdou na 500 až 1500 korun v závislosti na regionu a typu spotřebiče. Ceny revize komína jsou dražší přibližně o 200 korun a vyjdou na 1500 až 3000 korun.

Odborníci upozorňují, že už neplatí tvrzení, že je topení v kamnech neekologické. "Možná za to můžou špatné zkušenosti s čoudily, kteří nesprávně spalují," tvrdí Soukup. Podle jeho slov je třeba spalovat s co největší účinností. A systém vytápění musí být správně naladěn od přívodu vzduchu k topidlu až po ústí komína, a na prostor, který chceme vytápět," řekl.

Základem ekologického topení je také dobře připravené a vyschlé palivo. V těžkých akumulačních kamnech stačí podle něj topit jednou až dvakrát za den. Je třeba zde dosáhnout vysokých spalovacích teplot (800 až 1000 stupňů). "Při správném provozu moderních kamen se z komína kromě několika málo minut těsně po zatopení viditelně nekouří," dodal Soukup.