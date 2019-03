Liberec - Kamiony, které uvízly ve stoupání na Kořenov, zablokovaly silnici 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Silnice je tam po sněhové přeháňce zledovatělá a pro kamiony nesjízdná. Pro nákladní dopravu bude uzavřena jen po nezbytně nutnou dobu, než se oba kamiony podaří vyprostit, řekl dnes ČTK Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má správu komunikací v kraji na starosti.

Liberecký kraj zasáhlo dnes odpoledne sněžení. Zatímco v nižších polohách jsou většinou silnice jen mokré, v horských oblastech je na silnicích rozbředlý sníh, který se uklouzává. Motoristé by proto měli být opatrní. Dva kamiony uvízly na uklouzané silnici ve stoupání od Desné na Kořenov. "Byla tam silná sněhová přeháňka, je to zledovatělé a kvůli kamionům se tam nedostala technika," popsal situaci Šén. Jeden z kamionů zablokoval oba jízdní pruhy ve stoupání.

Zhruba sedmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu do Harrachova a dál do Polska se v posledních letech při každém silnějším sněžení pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů preventivně uzavírá. K zablokování provozu na tomto úseku stačí jediný kamion uvízlý v kopci, to se dnes potvrdilo. Policie teď na místě řídí dopravu. Kamionům pro cestu do Polska doporučují silničáři alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou, ta je bez problémů sjízdná.