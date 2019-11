Kamiony nebudou smět od prosince na dvou úsecích D1 předjíždět

Praha - Kamiony nebudou smět od 1. prosince na dvou úsecích dálnice D1 na Vysočině předjíždět. Na setkání s představiteli českého stavebnictví to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že se na opatření dohodl s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a s policií. Dopravci kvitují, že nejde o celoplošný zákaz. S konkrétními úseky se však musí seznámit. Vyjádření ministerstva dopravy ČTK zjišťuje.

"Na základě jednání s panem Hamáčkem a s policií zavedeme zákaz předjíždění kamionů směr Brno od 79. kilometru na 103,5. kilometr a směr Praha 133,5. kilometr do 104. kilometru. To bude zákaz předjíždění od 1. 12.," řekl Babiš. Loni nejvytíženější česká dálnice na Vysočině v zimních měsících kolabovala.

O zákazu jízdy kamionů v levém pruhu začalo ministerstvo dopravy uvažovat v závěru loňského roku. Tehdy vznikly několikakilometrové kolony na dálnici D1 kvůli hustému sněžení a dopravním uzavírkám. Podle silničářů tehdy dálnici zablokovali nedisciplinovaní řidiči kamionů. K celoplošnému zákazu ovšem nakonec vláda nepřistoupila a rozhodla, že omezení budou jen na vybraných úsecích.

Ministerstvo vnitra sestavilo seznam 46 úseků dálnic, kde bude platit zákaz předjíždění pro nákladní auta nad 12 tun. Na seznam upozornila ve čtvrtek Česká televize. Vybrané úseky jsou vybrány podle zkušeností policistů z jednotlivých krajů, vytypovány byly především trasy s hustým provozem nebo složitým terénem. Seznam by nyní mělo dostat ministerstvo dopravy.

Zákaz předjíždění by měl podle seznamu platit také na dálnici D2 v okolí Brna nebo na části dálnice D11. Na dalších úsecích navrhuje vnitro například zavést omezení jízdy kamionu v jízdním pruhu nebo největší povolenou hmotnost vozidla. Podle Hamáčka mají opatření zajistit nejen vyšší plynulost provozu, ale také lepší průjezdnost pro složky integrovaného záchranného systému.

Sdružení dopravců Česmad Bohemia omezení na vybraných trasách nevadí. "Je to určitě lepší řešení než paušální zákazy, o kterých se dříve mluvilo," řekl ČTK mluvčí sdružení Martin Felix. Uvedl, že pokud omezení na určitých místech povede k plynulejšímu provozu, jde o vhodné řešení. "Je však třeba to následně vyhodnotit, zda je zákaz v těch úsecích opravdu efektivní," podotkl. Zároveň navrhl, aby v budoucnu po německém vzoru mohl být zákaz předjíždění vymáhán prostřednictvím proměnlivých dopravních tabulí, které by reagovaly na aktuální situaci v provozu. Zavedení zákazu na dvou úsecích D1, o kterých hovořil Babiš, zatím nekomentoval, dopravci se chtějí seznámit se seznamem konkrétních úseků.

Vedle toho se vláda letos v létě dohodla na rozšíření zákazu jízdy kamionů o víkendu. V neděli by nesměla nákladní auta jezdit od půlnoci do 22:00, podobně jako je to jinde v Evropě. Nyní mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00.