Kamionovým dopravcům stouply náklady za rok o 10 procent, ceny tak rostou

Praha - Ceny v nákladní dopravě rostou. Kamionovým dopravcům za poslední rok stouply náklady zhruba o deset procent, což se následně projevilo i do jejich cen. Stojí za tím především zdražování pohonných hmot a celková inflace, zdražovat navíc budou i úvěry. Situaci dopravců komplikují navíc i narušené odběratelské vztahy, které neumožňují efektivní plánování. Na dotaz ČTK to uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix. Do budoucna dopravci očekávají další zdražování.

"Cena za dopravu již roste a nepochybně v budoucnu poroste ještě významněji," uvedl Felix. Růst cen je podle něj individuální, většinou podle toho, co konkrétní firma vozí a kam. Důvodů zdražování je ovšem několik. Vedle růstu cen pohonných hmot je problémem i inflace a s ní spojené zdražování úvěrů. Během pandemie se navíc narušily dodavatelsko-odběratelské řetězce, dopravci tak podle sdružení nemohou plánovat dopředu a mají daleko více prostojů. "Někdy se kapacity nedostávají, jindy zákazník objednanou přepravu zruší. To vše výrazně ovlivnilo efektivitu, a tím dramaticky zvýšilo náklady," podotkl Felix.

Samostatnou kapitolou je doprava do Velké Británie. Ta podle dopravců zdražila nejvýrazněji zejména kvůli zvýšené byrokracii a prodlouženým hraničním operacím. Některé firmy už proto zakázky na ostrovech odmítají a soustředí se jen na kontinentální Evropu. Právě Spojené království se nyní potýká s velkými problémy při dodávkách pohonných hmot a dalších surovin. Důvodem je nedostatek profesionálních řidičů, které Britové nyní hledají prostřednictvím dočasných víz i v zahraničí. Podle Felixe však exodus českých řidičů na ostrovy nehrozí, protože víza jsou jen krátkodobá, což šoféry ke změně nepřesvědčí.

I přes současný růst nákladů však dopravci zatím současnou situaci zvládají. Pomohlo jim k tomu především zlepšení postavení vůči konkurenci z východní Evropy, uvedl Felix. Přispělo k tomu především snížení spotřební daně na naftu a také silniční daně.

Do budoucna se ovšem dá očekávat další růst cen a nákladů. Podle dopravců může být přitom ještě výraznější než dosud. Upozorňují také na dlouhodobý nedostatek řidičů, kterých v ČR chybí kolem 20.000 a také v poslední době komplikovanou obměnu vozového parku.