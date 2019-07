Křišťálový glóbus dostal film bulharských režisérů s názvem Otec

Karlovy Vary - V hlavní soutěži karlovarského festivalu zvítězil bulharsko-řecký film Otec. Natočili ho Kristina Grozevová a Petar Valčanov a dnes za něj při závěrečném ceremoniálu v hotelu Thermal převzali Křišťálový glóbus. Cenu tvůrcům, kteří jsou partneři i v životě, předal prezident festivalu Jiří Bartoška a americká herečka Patricia Clarksonová, oceněná také na festivalu.

Patricia Clarksonová dostala Křišťálový glóbus za přínos filmu

Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dostala při závěrečním ceremoniálu festivalu ve Varech americká herečka Patricia Clarksonová. Přidala se tak k letošní první držitelce této ceny a jak říká své přítelkyni Julianne Mooreové, která sošku dostala v úvodu 54. ročníku filmové přehlídky. Clarksonová je známá v poslední době především ze seriálu Ostré předměty, za účinkování v něm dostala Zlatý glóbus.

Dojatá herečka pozdravila dnes večer publikum česky Ahoj a nadšeně děkovala pořadatelům i divákům. Uvedla, že ve Varech je nadšená a nejraději by neodjížděla, jen by poslala pro svého psa a zůstala.

Při setkání s novináři ve Varech si současný boom produkce televizních seriálů pochvalovala, říkala, že dávají velké příležitosti herečkám středního věku. Clarksonová má ráda nezávislý film a je jeho dlouholetou oporou. Přestože později hrála i ve velkých produkcích, a jak říká, má ráda ten luxus mít svůj vlastní herecký karavan, na nezávislý film nedá dopustit. I proto, že podle ní také "tím nejlepším způsobem" oslavoval ženy.

Clarksonová debutovala ve filmu již coby respektovaná divadelní herečka. V roce 1988 vytvořila hlavní roli po boku Clinta Eastwooda jako Drsného Harryho v kriminálce Sázka na smrt.

Za účinkování v sérii v žánru černé komedie Odpočívej v pokoji získala dvakrát cenu Emmy pro nejlepší hostující herečku. Spolupracovala s režiséry jako Lars von Trier, s nímž natočila snímek Dogville, Woody Allen - Vicky Cristina Barcelona nebo Martin Scorsese - Prokletý ostrov. Diváckou popularitu umocnila právě Zlatým Glóbem oceněná role Adory v televizní sérii Ostré předměty. Objevila se také v 11 epizodách dalšího seriálového hitu Dům z karet.

Kameraman Smutný dostal cenu prezidenta karlovarského festivalu

Cenu prezidenta filmového festivalu v Karlových Varech dnes dostal kameraman Vladimír Smutný. Držitel sedmi Českých lvů za nejlepší kameru pracoval na oscarovém Koljovi nebo na filmech Smrt krásných srnců, Tmavomodrý svět a Tobruk. K jeho poslední práci patří připravovaný snímek Václava Marhoula Nabarvené ptáče natáčený černobíle.

"Za 40 let u filmu člověk obrázků udělá takových 30.000 a byl by to sakra špatnej kameraman, kdyby se z toho nevybral dobrý," komentoval sestřih z jeho snímků uvedený při ceremoniálu. "Kameraman patří za kameru, před plátno patří výjimečně a jsem rád, že pan Bartoška mi to umožnil, tu cenu není lehké získat jako kameraman. Já si jí vážím a ona váží také," řekl se soškou v ruce.

Festival v minulých dnech uvedl k poctě laureáta film podle jeho výběru, Smutný zvolil snímek Zánik samoty Berhof, který podle jeho slov patří k jeho nejoblíbenějším.

Drama natočené v roce 1983 z česko-německo-polského pohraničí těsně po konci války režíroval Jiří Svoboda. Smutný při něm využil řadu obrazových technik. "Je to film, který jsme natočili v osvětlení petrolejových lamp. Musím říct, že herci toho museli tenkrát hodně vydržet, když nosili tu petrolejku a za tím zrcátkem byla žárovička a kabel měli protažený kolem těla," vzpomínal Smutný na natáčení.

Jako kameraman se podílel na tvorbě desítek českých filmů i zahraničních projektů. Začínal v 80. letech, kdy spolupracoval především s režisérem Jiřím Svobodou na filmech Schůzka se stíny (1982), Zánik samoty Berhof (1983) nebo Skalpel, prosím (1985). S Karlem Kachyňou natočil filmy Dobré světlo (1985) nebo Smrt krásných srnců (1986), podílel se i na jeho úspěšném televizním seriálu Vlak dětství a naděje.

Později spolupracoval na filmech Zdeňka a Jana Svěrákových, včetně oscarového Kolji.