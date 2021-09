Kamenný most přes Jizeru v Poniklé prohlásilo ministerstvo kultury památkou

Most "Na Mejtě" přes Jizeru v Poniklé na snímku pořízeném 30. června 2021. Jeho demolice a stavba mostu nového zkomplikuje dopravu na Semilsku, objízdná trasa je dlouhá 24 kilometrů.

Poniklá (Semilsko) - Kamenný most přes Jizeru v Poniklé na Semilsku ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Most "Na Mejtě" ze druhé poloviny 19. století chtěl kraj původně kvůli špatnému stavu zbourat a nahradit novým. Práce začaly 2. července, už pár dní na to je ale kraj nechal zastavit. Od srpna se po mostě znovu jezdí a kraj připravuje jeho opravy.

"Jsem rád, že jsme s náměstkem Janem Svitákem před nedávnem navrhli radě kraje zastavení plánované demolice mostu a počkali jsme na rozhodnutí ministerstva kultury. Liberecký kraj se bude snažit o most co nejpříkladněji pečovat a připravovat jeho rekonstrukci," doplnil hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Kamenný most v Poniklé byl postaven v letech 1875 až 1895 jako součást císařské silnice spojující Slezskou silnici s Harrachovem. Dochoval se včetně historické konstrukce a stále slouží dopravě. Dnes je součástí silnice druhé třídy. "Ministerstvo kultury obdrželo žádost o prohlášení mostu v Poniklé památkou od soukromé osoby již před dvěma lety. Nyní, na základě souhlasného stanoviska Libereckého kraje jako vlastníka, most prohlásilo památkou. Podle toho bude nyní kraj postupovat," řekla náměstkyně hejtmana pro kulturu a památkovou péči Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

Podle ministerstva je most z památkového hlediska cenným objektem, jehož historická a technická hodnota je nesporná. Kamenný klenutý most přes řeku Jizeru v Poniklé je totiž významným dokladem historického vývoje v oblasti budování dopravních cest a mostního stavitelství habsburské monarchie, technického vývoje a způsobu života regionu, tvůrčích schopností a práce lidí i nedílnou součástí historie obce Poniklá.

Most ale nutně potřebuje opravu. "Je potřeba ji udělat co nejdříve, stavba není v dobrém stavu," řekl ČTK ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje Jan Růžička. Pravidelné prohlídky podle něj odhalily podélné trhliny v kamenné klenbě ve všech polích. Vlivem dlouhodobého zatékání do mostu je také plošně degradovaný kámen klenby. Ve třetím poli je navíc pokleslá část kamenů ve středu klenby a vlivem dlouhodobého přetížení mostu se na obou okrajích klenby vysunulo kamenné zdivo.