Kamenický Šenov má další dvě skleněné zastávky, ve světě je tím asi unikátní

Kamenický Šenov (Českolipsko) - Kamenický Šenov na Českolipsku má ode dneška další dvě skleněné čekárny na autobusových zastávkách. Celkem jich tak je po městě osm, ve světě jde asi o unikát. ČTK to dnes řekla vedoucí odboru kultury města Klára Machová.

Fotogalerie

"Já si myslím, že místní to dost ocenili, protože jsme tu měli na některých místech takové ty ošklivé plechové zastávky, takže je to fajn čekat v takové kráse na autobus. A turisté se nad tím pozastavují, protože opravdu je to, řekla bych, světový unikát. Nikde celkově takové skleněné zastávky nemají. Mají zajímavou jednu dvě, ale ne po celém městě," dodala. V umělecká díla chtějí podle ní v příštích letech přeměnit i ostatní zastávky ve městě, zbývají čtyři.

Také starosta Martin Bártl (Změna pro Kam. Šenov a Prácheň) míní, že díky skleněným zastávkám je čtyřtisícové město pro turisty atraktivnější. "Přijedou a vidí něco unikátního. Nejenom Panskou skálu, ale i tyto osvětlené zastávky. Mohou vidět něco, co nikde jinde není. Je to jenom u nás," dodal.

Nové zastávky při vjezdu do města od Nového Boru v sobě spojují to, čím je Kamenický Šenov známý. Tedy sklářskou výrobou a skalním útvarem Panská skála lidově nazývaným Varhany. "Chtěli jsme, aby to hlavně pro místní bylo čitelné a takové to nejklasičtější klišé šenovské je Panská skála. Takže to byl od začátku ústřední motiv a přemýšleli jsme, jak do toho zakomponovat sklo," řekl dnes ČTK spolutvůrce jedné ze skleněných čekáren Leoš Smejkal z prácheňského studia Bystrodesign. Na výrobě této zastávky se podílelo osm místních ryteckých a brusičských dílen a sklářská škola. "My tomu říkáme vzorkovna pod širým nebem," dodal Smejkal.

Motiv pro druhou zastávku navrhl jeho syn Vilém, který se inspiroval historickou výrobou lustrů a kdysi významnou, ale nyní chátrající továrnou Elias Palme. "Vycházel jsem z historických fotografií města, které jsem ve finální realizaci doplnil rudými broušenými objekty odkazujícími na lustrové ověsy," uvedl Smejkal mladší.

Zastávky, jež jsou v noci nasvícené, Kamenický Šenov odhaloval při dnešním open air festivalu skla a skleněných svítidel Lustrfest, který se koná po celém městě. Třetí ročník této akce je ve znamení odkazu na 20. léta minulého století, tedy na období, kdy Kamenický Šenov zažíval jedno ze svých nejúspěšnějších období. "Byla to byla taková zlatá doba pro město. Kamenickému Šenovu se přezdívalo malá Paříž. Byla tady spousta hotelů, kaváren, spousta galerií," řekla vedoucí odboru kultury města. Dnešní akce také připomíná, že před 100 lety vzniklo místní sklářské muzeum.