Kamenické Hračkobraní může být protiváhou obchodním centrům, míní hračkář

Kamenice nad Lipou (Pelhřimovsko) - Specializované akce, jako je dnes zahájené Hračkobraní v Kamenici nad Lipou, jsou podle výrobce hraček Vladimíra Beckerta ze společnosti Noe dobrou protiváhou obchodním centrům. Nabízejí i výrobky, které nejsou jinde k vidění. Výrobci se na nich potkají přímo se zákazníky a mohou jim předvést celý svůj sortiment. Hračkobraní se v Kamenici nad Lipou koná posedmnácté. Začalo dnes dopoledne a potrvá do neděle.

"Jednak můžete dát zákazníkovi veškeré informace, který by v obchodě v životě nedostal a můžete mu také ukázat věci, které by v obchodě neměli šanci, protože se tam prostě nikdo nevěnuje tomu, aby je předvedl, aby je ukázal, aby je nabídnul," řekl Beckert.

Platí to třeba i pro oboustranné látkové hračky rozvíjející fantazii a motoriku, za jejichž poslední modely získala společnost Noe ocenění Správná hračka. Stejnou cenu mají z minulosti i její další výrobky. Oboustranná hračka se dá otočit naruby, v několika krocích tak může být například z vajíčka kuře a z něj dalším provlékáním dospělý kohout.

Správná hračka je podle ředitelky Uměleckoprůmyslového muzea (UPM) v Praze Heleny Koenigsmarkové oceněním nejen pro nezávadné hračky, ale hlavně pro hračky krásné, vkusné a zábavné. A taky takové, ke kterým si dítě může vytvořit citové pouto. Ocenění Správná hračka se uděluje 20 let.

Koenigsmarková stála u festivalu Hračkobraní od začátku. Uměleckoprůmyslové muzeum je správcem kamenického zámku, kde se Hračkobraní koná. Původně měl být zámek jen depozitářem, UPM se v něm ale rozhodlo otevřít i stálé expozice, včetně právě hraček.

Kromě toho má podle Koenigsmarkové Kamenice nad Lipou svoji historii výroby hraček, byť jen epizodní z období druhé světové války. "Největší výrobci hraček té doby byli v Německu. Tam výroba přestala, ale potřeba hraček byla dál. Tak se na kamenické škole rozhodli, že budou hračky vyrábět. Vznikaly tady jednoduché dřevěné hračky," řekla Koenigsmarková.

Oceňuje, že i když někteří výrobci hraček už na trhu nejsou, nahrazují je noví a často se prezentují právě na Hračkobraní. Mezi novější hračkářskou firmu patří šumperský Domeczech. Na trhu je od roku 2017, začínal s výrobou balančních desek a houpacích prken. "Postupně jsem začali pro naše děti vyrábět další a další hračky. Naše děti nás asi nejvíc inspirují, máme jich devět. Pro každé z nich jsme vždycky vymýšleli nějakou novou hračku, stavebnici, silnici, houpačku, zvířátka, autíčka," řekl spoluzakladatel firmy Václav Sovadina. Hračky z překližky vyrábí sám s manželkou. Pod značkou Domeczech je dodávají i do zahraničí. Jejich hračky jsou také ve více než 150 mateřských školkách v Česku.

Na Hračkobraní jsou hračky značky Domeczech vystaveny podruhé. "Jsou tady děti a rodiče, kteří mají zájem o přírodní hračky, o hračky trochu jiné, než jsou v běžných hračkářstvích. To je to, co nás přimělo, se sem vrátit. Být tady, je hlavně o navázání vztahu se zákazníky," řekl Sovadina.