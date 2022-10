Kameníci tesají poslední kámen o tvaru čepice pro sochu obřího trpaslíka u Hořic

Dubenec (Trutnovsko) - Kameníci v lomu v Dubenci na Trutnovsku tesají poslední kámen pro dokončení sochy obřího pískovcového trpaslíka, který roste na návrší u Hořic na Jičínsku. Kámen ve tvaru čepice by mohl být na trpaslíka usazen do konce října. Slavnostní odhalení monumentu by se mělo odehrát na jaře příštího roku, protože ještě bude třeba upravit jeho okolí. ČTK to dnes řekl iniciátor vzniku sochy František Kozel.

Dílo by mělo být největším zahradním trpaslíkem na světě. Zatím se socha skládá ze 47 kamenů uložených v sedmi vrstvách a má výšku 7,1 metru. Čepice o tvaru nepravidelného čtyřbokého jehlanu o základě 2,5 metru krát 2,05 metru by měla mít výšku 3,9 metru. "Celý trpaslík by měl být po dokončení vysoký rovných 11 metrů," uvedl Kozel.

Blok kamene pro čepici o váze 68 tun kameníci v dubeneckém lomu vylomili na přelomu července a srpna, jeho základní opracování provedli lanovou pilou. V těchto dnech kameni konečnou podobu dávají pomocí pneumatických sbíječek a kladiv. Práce by měly trvat ještě několik dní. Datum převozu čepice z lomu do Hořic bude záležet na tom, jak se podaří zajistit dopravní techniku a také na počasí a sjízdnosti cesty do lomu.

Čepice podle Kozla vzniká z mimořádně velkého bloku kamene, které se již běžně v lomech nelámou. Například na vytažení bloku ze stěny lomu musel přijet speciální jeřáb o nosnosti 250 tun. Čepice o objemu přes osm metrů krychlových bude největším kamenem trpaslíka a zároveň nejdražším kusem. Na její pořízení dala 600.000 korun Nadace PPF, u níž stavitelé trpaslíka loni uspěli se žádostí o podporu. Celé dílo by mělo vážit asi 200 tun.

Stavba obřího trpaslíka podle návrhu sochaře Kurta Gebauera začala v roce 2017. U hlavní silnice I/35 z Hradce Králové na Jičín sochu buduje Okrašlovací spolek Rašín v čele s pantátou Kozlem, a to výhradně z peněz od soukromých dárců. Cena kamenů se odvíjela od jejich velikosti a byla v rozmezí od 10.000 až po 70.000 korun za kus.

Historie vzniku trpaslíka začala v roce 1994, kdy bylo v nádražní restauraci v Hořicích založeno sdružení, které si dalo za cíl obřího trpaslíka postavit. Sdružení následně koupilo z členských příspěvků pozemek a v roce 1995 získalo stavební povolení. Téhož roku 13. října se odehrál slavnostní výkop, načež projekt z různých důvodů ustrnul.

Okrašlovací spolek Rašín sochu buduje pod heslem Bezmeznou monumentalitou za věčnou slávu národa. Trpaslík by také měl cestující kolem Hořic upozornit na jejich tradici pískovce a pískovcových soch a motivovat je k zastavení ve městě.