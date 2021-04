Kamara tvrdí, že od incidentu s Kúdelou je denně terčem rasistických urážek

Glasgow - Fotbalista Glasgow Rangers Glen Kamara uvedl, že od konfrontace se slávistickým obráncem Ondřejem Kúdelou v březnovém utkání Evropské ligy je denně terčem on-line rasistických urážek. V rozhovoru pro ITV News finský záložník také řekl, že ho zklamala reakce pražského klubu na incident v závěru zápasu, v němž se podle tvrzení Kamary český obránce dopustil rasistické urážky.

"Viděl jsem jejich fanoušky, jak reagovali. Dostávám (rasistické) urážky na instagramu každý den. Nejsem člověk, který by se tím nějak nechal ovlivnit, takže jsem v pohodě. Ale to, jak se k tomu tým (Slavia) postavil, je smutné," řekl Kamara v televizním rozhovoru. "Mám pocit, že bych měl říct svou verzi. On-line zprávy, které dostávám, rasistické urážky - instagram, twitter, všude. Cítím se jako oběť, to je potřeba říct," dodal.

Kamara v hektickém závěru osmifinálové odvety Evropské ligy před třemi týdny obvinil Kúdelu, že jej rasisticky urazil. Český reprezentant mu předtím s rukou zakrývající ústa cosi pošeptal po jednom z řady nesportovních zákroků domácích. Zhruba hodinu po utkání, které Slavia vyhrála 2:0 a postoupila, Kamara v tunelu do šaten Kúdelu podle tvrzení pražského týmu fyzicky napadl.

Kúdela sice přiznal, že soupeře počastoval nevybíravě, ale rasismus důrazně odmítl. Etická a disciplinární komise UEFA zahájila v úterý s Kúdelou řízení a preventivně mu pozastavila činnost na jedno pohárové utkání. Komise také vyšetřuje Kamaru, a pokud se potvrdí tvrzení Slavie o napadení, může dostat pětizápasový distanc. Kúdelovi hrozí podle BBC v případě prokázaného rasismu trest až na deset zápasů.