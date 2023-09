Viktoria Plzeň - FC Ballkani, utkání 1. kola skupiny C fotbalové Evropské konferenční ligy, 21. září 2023 Plzeň. Plzenští fotbalisté se radují z gólu.

Plzeň - Plzeňský fotbalista Lukáš Kalvach označil svůj gól, kterým rozhodl o výhře 1:0 nad kosovským Ballkani, za jeden z nejhezčích v kariéře. Trenér Viktorie Miroslav Koubek ocenil osmadvacetiletého záložníka nejen za výkon ve čtvrtečním úvodním utkání skupiny Evropské konferenční ligy.

Kalvach rozhodl o vydřeném vítězství domácího favorita v 73. minutě, kdy tečovanou střelou zpoza šestnáctky trefil přesně horní růžek branky. V této sezoně zaznamenal druhou soutěžní trefu.

"Byl to určitě jeden z nejhezčích gólů kariéry, moc jich nedávám. Byl to hezký gól tím, že se to takhle svezlo. Jsem rád, že pomohl ke třem bodům," řekl Kalvach novinářům.

Od Koubka se dočkal velké chvály. "Lukáš je hodně klíčová osoba tohohle týmu. Zase podal výborný výkon v obou fázích hry. Je všude, ještě dá gól, tvoří, dává chytré přihrávky," uvedl dvaasedmdesátiletý kouč na tiskové konferenci. "Já říkám, že to je kluk na pusinku," dodal Koubek s úsměvem.

Úřadující kosovští mistři v Plzni vsadili na defenzivní taktiku, která jim dlouho vycházela. "Nečekal jsem, že budou až tak bránit. Ale takhle to postavili, defenzivu mají dobře propracovanou. Jejich individuality vepředu jsou nepříjemné. Až na dvě tři situace v prvním poločase jsme to dobře pohlídali a pak náhodným gólem se štěstím vyhráli," konstatoval Kalvach.

Podle něj byl Ballkani zatím nejtěžší pohárový soupeř v této sezoně. Viktoria v kvalifikaci Konferenční ligy vyřadila jiný kosovský celek Dritu, maltskou Gziru a kazachstánský Tobol Kostanaj. Ve skupině C ještě narazí na Astanu a Dinamo Záhřeb.

"Byl to asi nejkvalitnější tým, který jsme potkali. Ať individualitami nebo celkovým pojetím hry. Dobrá prověrka a víme, že nás nebude čekat nic lehkého ani v Astaně," upozornil bývalý středopolař Olomouce.

Západočeši potvrdili výtečnou formu a vyhráli 11. soutěžní utkání po sobě. "Určitě bychom v tom chtěli pokračovat. Výsledky jsou podloženy nějakými výkony. Nesmíme se uspokojit, že jsme vyhráli tolik zápasů, ale musíme pokračovat ve tvrdé práci. Pak věřím, že výsledky budou dál přicházet," dodal Kalvach.