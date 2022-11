Kalousek: TOP 09 by měla žádat vládu o úpravu rozpočtového výhledu

Praha - TOP 09 jako koaliční straně nezbývá než podpořit návrh státního rozpočtu na příští rok, byť je strašný, řekl ČTK a Hospodářským novinám na dnešní stranické programové konferenci v Praze bývalý ministr financí a spoluzakladatel TOP 09 Miroslav Kalousek. Strana by ale podle něho měla žádat úpravy rozpočtového výhledu na léta 2024 a 2025 a scénář konsolidace veřejných financí.

Na příští rok předložila koaliční vláda Petra Fialy (ODS) rozpočet se schodkem 295 miliard korun. "Vyjádřil jsem názor, že nezbývá nic jiného než podpořit státní rozpočet na rok 2023, byť je strašný a ne příliš věrohodný, ale vládní strana ho podpořit musí," popsal Kalousek, co řekl straníkům v sálu.

Někdejší ministr financí ale zdůraznil, že rozpočtově odpovědná strana nemůže souhlasit s výhledem na následující dva roky. Pro rok 2024 předpokládá deficit 280 miliard korun a další rok 260 miliard korun. TOP 09 by měla chtít podle Kalouska po vládě úpravu výhledu a scénář věrohodné konsolidace s tempem zhruba jedno procento hrubého domácího produktu ročně. "To jsem si dovolil navrhnout," podotkl Kalousek.

Problém se státními rozpočty podle něho vesměs nespočívá ve "válečných výdajích", tedy výdajích spojených se situací po ruské vojenské agresi vůči Ukrajině, ale ve strukturálním deficitu. Strukturální deficit je schodek veřejných financí očištěný o vliv hospodářského cyklu.

Debatu straníků v bloku o ekonomice a společné evropské měně novináři neměli možnost sledovat. Sál by pro média uzavřen a on-line přenos nebyl na rozdíl od předchozích diskusních panelů k dispozici. Organizační pracovníci to zdůvodňovali poruchou kabelu.

Kalousek také uvedl, že souhlasí s principem zavedení daně z mimořádných zisků. "Nezasloužení vítězové by se měli rozdělit s nevinně poraženými," řekl. Poukázal ale na to, že jde o daň postavenou na "zelené louce" a neexistuje nikdo, kdo by na první pokus sepsal "neprůstřelný" daňový zákon. Nejlepší týmy specialistů dotčených firem už podle něho hledají skuliny, které také nepochybně najdou. "Jsem velmi skeptický k tomu, že se vybere tolik, v co doufá ministerstvo financí," podotkl Kalousek. Ministerstvo očekává příští rok výnos 85 miliard korun. Kalousek míní, že na zálohách stát peníze vybere, ale hrozí to, že v roce 2024 bude muset vysoké částky vracet. "Tam je obrovské riziko," dodal.

Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová na následné tiskové konferenci řekla, že část dnešní diskuse se vedla o udržitelnosti rozpočtů a dodala, že ta se bez debaty i o příjmové stránce rozpočtu neobejde. Vládní koalice se podle ní bude v příštích týdnech scházet k doporučením, které jí dala Národní ekonomická rada vlády (NERV). "TOP 09 se nebrání tomu, abychom právě tu diskusi vedli o příjmové, nejenom výdajové stránce rozpočtu," řekla.

Předseda koaliční KDU-ČSL Marian Jurečka v rozhovoru pro dnešní Lidové noviny řekl, že vládní koalice aktualizuje své prohlášení, podle kterého nebude zvyšovat daně, protože musí zohlednit současnou situaci. "Do určité míry se musíme na daňovou oblast podívat. Ať už se budeme bavit o spotřebních daních, digitálních daních, danění z hazardu. Z mého pohledu se máme zabývat i otázkou zdanění v oblasti právnických a fyzických osob," řekl Jurečka.