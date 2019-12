Kalousek podle Michálka brání postupu opozice proti Babišovi

Praha - Bývalý ministr a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek svou špatnou pověstí jako předseda sněmovního klubu TOP 09 blokuje podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka dnes opozice postupovat proti ANO. Měl by odstoupit, řekl dnes Michálek novinářům. Kalousek ČTK řekl, že Michálek by se měl zabývat svým klubem. Kalouskovi nedůvěřují podle průzkumů tři čtvrtiny lidí, což omezuje možnosti opozice, míní Michálek. Podobný názor podle něj mají i ostatní opoziční strany, jen to neříkají veřejně.

Zástupci opozičních stran se podle Michálka sešli ve čtvrtek. "Měli jsme první schůzku ke spolupráci, abychom se zamysleli, co můžeme dělat, abychom prosadili to pozitivní z našich návrhů," uvedl, jako příklad zmínil například vzdělávání nebo rozdělování dotací. Kalouskova osobnost podle Michálka ale hatí možnost společné výsledky prezentovat navenek. TOP 09 na schůzce zastupovala nová předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.