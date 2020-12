Kalousek po 22 letech opustí Sněmovnu, bere to jako jednu z výzev

Praha - Jako další z životních výzev, kterou zvládne, bere zakladatel TOP 09 a jeden z nejvýraznějších českých politiků poslední doby Miroslav Kalousek rozhodnutí, že po dvaadvaceti letech skončí příští rok v Poslanecké sněmovně. ČTK pár dní před svými 60. narozeninami řekl, že se mu bude po řadě věcí stýskat, po jakých, to definitivně pozná, až ve Sněmovně nebude. Po mnoha věcech se mu naopak stýskat nebude, dokonce se těší na to, že jich bude zproštěn.

S rozhodnutím, co dál, nespěchá. "Mám několik nápadů a možností, ale nechci to uchvátat a v pravý čas se rozhodnu," uvedl. Že nebude kandidovat ve sněmovních volbách, oznámil v červenci.

"Jediné, co s jistotou mohu říct je, že nebudu kandidovat ve volbách 2021. To vím. Jestli někdy jindy někam jinam kandidovat nebudu, to opravdu nevím. Je možné, že ano, je možné, že ne, rozhodně nejsem v situaci, že bych si něco v tuhle chvíli připravoval, jenom to nevylučuji," uvedl. Dodal, že nepatří mezi plánovače, spíš přijímá, nebo nepřijímá výzvy, jak přicházejí.

Chystá se být dál členem TOP 09 a předávat jí své zkušenosti a znalosti. Domnívá se, že neformální autorita mu zůstane i potom, co ztratí tu formální. "Na té straně mi záleží, tu stranu jsem založil. Jsem k dispozici a nadále budu k dispozici poradním hlasem komukoliv, kdo o to požádá, koneckonců to se nebude týkat jenom TOP 09," uvedl.

Při hovoru o odchodu s dolní komory podotkl, že jsou tam lidé, které rád vídá, a to nejenom mezi kolegy, ale i mezi zaměstnanci. Stýskat se mu zřejmě bude i po práci poslance, přípravě na schůze i vystupování na plénu. "Po čem se mi rozhodně stýskat nebude, to je po diskusích s lidmi, kteří opravdu neví, o čem mluví, a navíc je jim to jedno. To mne poslední dobou velmi frustruje a na to se těším, že to nebudu muset dělat," konstatoval. Polovinu z času v politice prožil v opozici, polovinu jako vládní poslanec či ministr. "Nepamatuji si nikdy tak ignorantský a přehlíživý způsob vlády vůči opozici, jaký předvádí Babišova vláda. To prostě nebylo zvykem, nikdy. To je styl, který do toho přivedl konkrétně Andrej Babiš," uvedl.

Politický styl podle něj postupně upadá a je to podle něj tím, že obecně nejen v politice, ale například i v médiích, roste počet lidí, kteří mají pocit, že politika už je něco jiného, než by doopravdy mělo být. "Je to společenská atmosféra," uvedl s tím, že ve Sněmovně jsou jen takoví lidé, jaké si voliči zvolili, a jsou stejní jako celá společnost. Budou-li si lidé přát jinou politickou kulturu, budou muset zvolit jiné politiky, uzavřel.