Kalousek: Czernin a Pekarová Adamová by měli vytvořit tandem

Praha - Kandidáti na předsedu TOP 09 senátor Tomáš Czernin a poslankyně Markéta Pekarová Adamová by měli podle jednoho ze zakladatelů strany Miroslava Kalouska vytvořit ve vedení TOP 09 tandem, který by tuto stranu pozvedl. Kalousek to řekl ČTK před volebním sněmem TOP 09, který začal dnes Praze českou hymnou symbolicky v 09:09.

Konzervativnější nynější řadový místopředseda TOP 09 Czernin, nebo liberálnější první místopředsedky strany Pekarová Adamová nahradí dosluhujícího předsedu Jiřího Pospíšila. Pod jeho dvouletým vedením TOP 09 uspěla v pražských komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu. Pospíšil po zahájení sněmu vyslovil přání, aby z něj delegáti odcházeli s pocitem, že je TOP 09 jednotná a silná. "Tato země potřebuje silnou TOP 09," zdůraznil.

"Já myslím, že je potřeba mu (Pospíšilovi) poděkovat za tu dvouletou práci. Myslím, že to, co tu zaznělo před dvěma lety, kdy sliboval, že stranu takzvaně restartuje a učiní ji přitažlivější pro voliče, tak to se úplně nepovedlo," zhodnotil Pospíšilovo vedení strany Kalousek, který TOP 09 založil před deseti lety spolu s Karlem Schwarzenbergem a byl jejím druhým předsedou.

Ve volbě předsedy Kalousek podporuje Czernina. "Byl bych o něco klidnější ohledně budoucnosti strany, kdyby byl zvolen on," uvedl. Za nejdůležitější ale pokládá to, aby Czernin a Pekarová Adamová vytvořili tandem na pozici předsedy a prvního místopředsedy a snažili se stranu učinit čitelnější a atraktivnější.

Volba nového stranického vedení je na programu až v neděli. Dnes delegáti zejména vyslechnou projevy Pospíšila a čestného předsedy Schwarzenberga a zdravice zástupců jiných stran, například ODS, KDU-ČSL, STAN a Pirátů. Odpoledne se budou delegáti věnovat mimo jiné úpravám stanov, na programu je také diskuse. Ráno se sněmu účastnilo 158 ze 181 pozvaných delegátů.