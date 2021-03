Kalousek bude každý týden vystupovat v TV Barrandov

Praha - Někdejší ministr financí a předseda TOP 09 Miroslav Kalousek bude každý čtvrtek večer vystupovat na televizi Barrandov. Rozhovory s ním povede majitel stanice, mediální magnát Jaromír Soukup. Televize o tom informovala na svém webu. První díl odvysílá příští týden.

Každý díl diskusního pořadu nazvaného Hovory Kalousek Soukup bude zaměřený na jiné téma. "Uslyšíte v nich nejen kritiku, ale i konstruktivní návrhy," uvádí televize. Kalousek dnes na twitteru uvedl, že výzvu k diskusi na Barrandově přijal, protože je příliš pohodlné zůstávat v jedná názorové bublině.

Od března 2017 do poloviny loňského ledna byly čtvrteční večery na televizi Barrandov vyhrazeny pořadu Týden s prezidentem. Pravidelná série rozhovorů s prezidentem Milošem Zemanem skončila poté, co mluvčí Hradu Jiří Ovčáček majiteli televize Soukupovi napsal, že pořad vyčerpal svůj potenciál a nemůže přinést nové impulzy.

Miroslav Kalousek se na české politické scéně pohybuje od 90. let minulého století a patří k jejím nejvýraznějším osobnostem. Od ledna 2007 do května 2009 byl ministrem financí ve vládě Mirka Topolánka, stejnou funkci zastával v kabinetu Petra Nečase (oba ODS).

V letech 1984 až 2009 byl Kalousek členem strany lidové. Od května 1999 do dubna 2001 byl jejím místopředsedou a od listopadu 2003 do srpna 2006 předsedou. Na vedení strany rezignoval poté, co nevyšel plán na účast KDU-ČSL v menšinové vládě s ČSSD podporované komunisty. V roce 2009 Kalousek z KDU-ČSL vystoupil a spoluzaložil stranu TOP 09. Do podzimu 2015 byl jejím místopředsedou, poté byl do listopadu 2017 předsedou.

Už loni v létě Kalousek oznámil, že v letošních parlamentních volbách nebude kandidovat do Sněmovny. Letos v lednu složil poslanecký mandát.