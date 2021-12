Kalkulovat na remízu je ošidné, nebudeme na ni hrát, řekl trenér Sparty Vrba

Praha - Trenér Pavel Vrba vyloučil, že by fotbalisté Sparty ve čtvrtečním závěrečném utkání skupinové fáze Evropské ligy s kodaňským Bröndby hráli na remízu, která jim stačí k postupu do play off nově vzniklé Evropské konferenční ligy. Od obou týmů očekává útočnou hru.

"Je to zápas play off. Kdo ho zvládne, postupuje dál. Ukáže se na hřišti, kdo na to bude mít víc. Chceme postoupit a hrát v jarní části evropských pohárů. To byl cíl, který jsme si na začátku sezony stanovili," řekl na tiskové konferenci Vrba, který v pondělí oslavil 58. narozeniny.

Do jarní vyřazovací fáze Evropské ligy postoupí ze "sparťanské" skupiny Lyon a Glasgow Rangers. Třetí Pražané mají na obhájce dánského titulu, který v evropských pohárech nevyhrál devětkrát po sobě, dvoubodový náskok.

"Kalkulovat na remízu je dost ošidné, hrát na ni se většinou nevyplácí. Na remízu určitě hrát nebudeme. Vývoj utkání může být jakýkoli. Pokud to bude v 94. minutě 0:0, tak se určitě nebudeme hrnout dopředu a otevírat obranu. Záleží na vývoji a čase. Ke konci to možná bude trochu taktičtější, ale určitě ne od začátku," uvedl Vrba.

"Očekávám hodně útočný fotbal z obou stran. Doufám, že se to bude divákům líbit. Hlavně doufám, že uhrajeme takový výsledek, který nás posune do jarní části Konferenční ligy," prohlásil bývalý kouč Žiliny, Plzně, Machačkaly, Ludogorce Razgrad nebo české reprezentace. Bröndby považuje za kvalitního soupeře. "Jejich hra je velice dobře organizovaná, mají velkou podporu hráčů z defenzivy do ofenzivy. Hrají hodně útočně. Bröndby patří k top mužstvům v Dánsku. Vycházíme hlavně ze vzájemného zápasu z Kodaně," konstatoval přerovský rodák s odkazem na zářijovou remízu 0:0.

Spartě by mohl pomoci křídelní hráč Jakub Pešek, který kvůli svalovému zranění zmeškal poslední čtyři soutěžní duely. "Pešek je hráč, který nám v zápasech předtím pomohl. Začíná s námi trénovat. Uvidíme, v jakém bude zítra stavu," podotkl Vrba.