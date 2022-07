Kalifornský soud nařídil odtajnit dokument v kauze režiséra Romana Polanského

Los Angeles - Kalifornský odvolací soud nařídil odtajnit výpověď Rogera Gunsona, který působil jako zástupce prokurátora v kauze režiséra Romana Polanského. Osmaosmdesátiletý filmař, který kvůli případu sexuálního styku s nezletilou žije od 70. let v Evropě, by mohl dostat možnost vrátit se do USA. Podle agentury AP není jasné, kdy má být výpověď zveřejněna. Polanského právník Harland Braun řekl, že režisér je rozhodnutím odvolacího soudu nadšený.

Polanski se roku 1977 přiznal ke styku s 13letou Samanthou Geimerovou při fotografování v domě herce Jacka Nicholsona. Oběť u soudu vypověděla, že jí dal šampaňské a sedativa a že se nebránila, protože se bála. Její matka se ale později obrátila na policii. V jednom rozhovoru v roce 2010 Geimerová řekla, že si myslí, že soud jednal s Polanským nečestně. V roce 2017 požádala losangeleský soud, aby kauzu ukončil, ale soud to zamítl.

Polanski si myslí, že mu Gunsonova výpověď pomůže ukončit vleklé soudní řízení a vrátit se do USA bez toho, že by mu tam hrozilo zatčení.

Soudce v Polanského případu Laurence Rittenband v roce 1977 nařídil 90denní vězeňské diagnostické pozorování, které mu pomůže při rozhodování o výši trestu. Polanski byl po 42 dnech propuštěn s tím, že další pobyt za mřížemi není nutný.

Po propuštění přistoupil na dohodu o přiznání viny s tím, že rozsudek bude znít na pobyt za mřížemi, který si už odpykal při psychiatrické evaluaci, a podmínka. Dověděl se ale, že Rittenband nehodlá tuto dohodu dodržet a bude u soudu požadovat 50 let vězení. Rozhodl se proto pro útěk. Gunsonova výpověď by měla vnést světlo na pochybení v soudním řízení. Také Geimerová chce, aby se vyšetřilo údajné pochybení soudu, a i ona požádala o odtajnění tohoto dokumentu.

Polanski po útěku dál tvořil v Evropě, za film Pianista získal roku 2003 Oscara. Francie, Švýcarsko a Polsko ho odmítly do USA vydat. Americká Akademie filmových umění a věd, která uděluje Oscary, ho roku 2018 vyloučila.