Kalifornie omezuje pohyb lidí, Německo hlásí 12.332 nakažených

Berlín - Německo hlásí 12.332 nových případů koronavirové infekce za posledních 24 hodin. Číslo je o víc než 1000 vyšší než minulé pondělí. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI). V Rusku počet nových případů nákazy mírně poklesl. Prudký růst statistiky nakažených i hospitalizovaných eviduje v posledních dnech Kalifornie, kde se zpřísňují karanténní opatření.

Epidemie v USA se dál zhoršuje, Kalifornie omezuje pohyb lidí

Epidemie nemoci covid-19 ve Spojených státech se i na konci uplynulého týdne dál zhoršovala, když ani v neděli počet nových infekcí neklesl pod 150.000, zatímco vytíženost nemocnic znovu dosáhla rekordní úrovně. Prudký růst statistiky nakažených i hospitalizovaných eviduje v posledních dnech Kalifornie, kde se zpřísňují karanténní opatření. Podle televize CNN se zde povinná izolace týká už více než 30 milionů lidí.

V celých USA bylo za poslední den nahlášeno asi 175.000 pozitivně testovaných, ukazují databáze Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) a deníku The New York Times (NYT). Jedná se o nejvyšší nedělní přírůstek za celou dobu pandemie. Ačkoli znovu stoupá i počet prováděných testů, data iniciativy The COVID Tracking Project svědčí o tom, že míra pozitivity se v USA dostala nad deset procent. V amerických nemocnicích údajně bylo na 101.500 lidí s koronavirem.

Státy, které hlásily největší problémy na začátku podzimní vlny epidemie, registrují za poslední dva týdny pokles denních bilancí nákaz. Jak ale píše NYT, příznivý vývoj na středozápadě více než vyvažuje "nekontrolované šíření" nákazy v některých velkých městech.

"V regionech zahrnujících Miami a Los Angeles přibývají každý den tisíce případů. Středoatlantické státy a státy na severovýchodě, které v létě virus dokázaly udržet na uzdě, na podzim nejsou schopné šíření zkrotit," dodává list.

Souhrnná bilance nákaz už v USA dosahuje téměř 15 milionů. V zemi se zhruba 330 miliony obyvatel jsou covidu-19 připisována úmrtí více než 280.000 lidí. Tempo, jakým hlášené oběti přibývají, se i navzdory rostoucí úspěšnosti léčby zvyšuje a týdenní průměr je nyní skoro na stejné úrovni jako při jarním vrcholu epidemie. V neděli bylo podle JHU i NYT nahlášeno na 1100 úmrtí a bilance za uplynulý týden tak překročila 15.000.

Drastickými opatřeními reaguje na nepříznivý vývoj statistik a krizi v nemocnicích Kalifornie. Od nedělního večera se na přibližně 33 milionů z celkových 39 milionů obyvatel vztahuje karanténní režim, který zahrnuje zákaz vycházení mimo ty nejnutnější aktivity a také uzavírku barů, kin, muzeí či kadeřnictví. Restaurace musí přerušit běžný provoz, obchody zase držet počet nakupujících pod 20 procenty kapacity, uvádí CNN.

V neděli Kalifornie ohlásila skoro 30.000 nových infekcí, což znamenalo už popáté v řadě navýšení rekordu. Počet hospitalizací spojených s covidem-19 tam o víkendu poprvé přesáhl hranici 10.000 a je tedy výrazně nad letním maximem. Zpřísněná karanténa začíná platit v oblastech, kde obsazenost jednotek intenzivní péče překročila 85 procent.

Kalifornie proti koronaviru vyhlašuje tvrdší opatření než ostatní americké státy, přestože rekordní statistiky přichází z mnoha míst. Patří mezi ně i Pensylvánie, kde už asi měsíc prudce narůstá počet lidí s covidem-19 v nemocnicích a počty nových nákaz minulý týden poprvé překonaly 10.000. Obchody, restaurace i další podniky nicméně mohly ve státě s necelými 13 miliony obyvatel i o víkendu přivítat zákazníky.

Německo hlásí 12.332 covidových infekcí, víc než před týdnem

Německo hlásí 12.332 nových případů koronavirové infekce za posledních 24 hodin. Číslo je o víc než 1000 vyšší než minulé pondělí. Vyplývá to z údajů Institutu Roberta Kocha (RKI).

Počet nakažených v Německu roste v poslední době poměrně rychle, ale pondělní údaje odrážejí víkendové výsledky celkově nižšího počtu testů. Například ještě v pátek RKI evidoval 23.318 nově potvrzených případů nákazy a rekordních 23.648 pochází z 20. listopadu. Minulé pondělí bylo hlášeno nových případů 11.168.

Německo, které má na 83 milionu obyvatel, eviduje také 147 nových úmrtí infikovaných za posledních 24 hodin. Před týdnem do statistik přibylo 125 zemřelých s covidem-19. Dosud nejvyšší počet 487 zemřelých za den pochází z minulé středy. Obecně úmrtí souvisejících s covidem v Německu v poslední době přibývalo, což se i očekávalo po nárůstech nově infikovaných.

Dohromady už byla infekce v Německu prokázána u 1,183.655 lidí a s virem SARS-CoV-2 zemřelo 18.919 lidí, uvádí RKI. Odhadem přibližně 863.300 se opět uzdravilo.

Takzvané sedmidenní reprodukční číslo bylo podle nedělních údajů RKI 1,1. To znamená, že 100 nakažených nakazilo v týdnu před 16 až osmi dny v průměru dalších 110 dalších lidí. Pokud je reprodukční číslo delší dobu nižší než jedna, epidemie ustupuje.

Německo se minulou středu rozhodlo prodloužit stávající opatření proti šíření koronaviru do 10. ledna. V zemi v současnosti platí částečná uzávěra. Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení jsou zavřená. Například školy a školky zůstávají nadále otevřené, vláda udržení jejich prezenčního chodu považuje za klíčové pro ekonomiku.

Soukromá setkání rodin a známých jsou omezena na pět lidí z nejvýše dvou domácností, ale přes vánoční svátky od 23. prosince až do Nového roku se režim zmírní, sejít se tak bude moci až deset lidí z více domácností.

V Rusku počet nových případů nákazy mírně poklesl

Rusko dnes oznámilo 28.142 nových případů nákazy koronavirem a 456 úmrtí za uplynulý den. O den dříve to bylo rekordních 29.039 nových případů a 457 úmrtí. V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo téměř 2,5 milionu lidí, z nichž 43.597 nákaze podlehlo, uvedly tiskové agentury s odvoláním na operativní štáb.

Rusko je z hlediska celkového počtu potvrzených případů nákazy čtvrtou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii a Brazílii. Z hlediska počtu obětí je podle údajů na webu americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně, aktuálně na 10. příčce.

Ruské statistické údaje o úmrtnosti ale budí pochyby médií i expertů, a to i vzhledem k tomu, že výrazně odlišné údaje podává operativní štáb a statistický úřad Rosstat. Vláda to vysvětluje tím, že operativní štáb, jehož údaje denně zveřejňují ruské agentury, započítává pouze zemřelé, u nichž byl koronavirus dříve potvrzen testy, zatímco Rosstat k nim přidává i případy, u nichž onemocnění covidem-19 prokázala následná pitva.

Čísla Rosstatu jsou téměř trojnásobná oproti údajům od operativního štábu. Nezávislé odhady počtu úmrtí způsobených koronavirem, které vycházejí z údajů o převisu letošních úmrtí oproti jiným letům, jsou ale ještě vyšší než údaje Rosstatu, upozornil server Meduza.