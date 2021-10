Kalamitní stav už jen ve Středočeském kraji, pojišťovny evidují škody

Praha - Energetici dnes pokračovali v odstraňování závad na elektrickém vedení, které způsobil čtvrteční silný vítr. Většinu odběratelů se podařilo připojit k proudu ve čtvrtek. Dnes odpoledne bylo bez proudu ještě zhruba 2400 zákazníků společnosti ČEZ Distribuce, asi polovina byly nové poruchy z dnešního odpoledne. ČTK to řekla mluvčí ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. Kalamitní stav trvá už jen ve Středočeském kraji, odvolán by mohl být večer, dodala. Meteorologové ale varují před silným větrem i do dnešních 22:00, a to v Praze, části Středočeského a Ústeckého kraje. Nárazy větru už mají být ale slabší než ve čtvrtek, mají dosáhnout 50 až 70 kilometrů za hodinu. Pojišťovny evidují po čtvrtečním silném větru tisíce škod za desítky milionů korun.

Silný vítr se v Česku objevoval po celý čtvrtek. Na hřebenech Krkonoš dosahoval až síly orkánu. Nejvyšší rychlost větru byla naměřena na Sněžce na České poštovně, kde krátce po poledni dosáhl v nárazu rychlosti 162,4 km/h, následovala Milešovka se 131 km/h. Podle meteorologů bylo větrno i v podhůří, tam dosahoval vítr síly vichřice.

Padající stromy a větve připravily ve čtvrtek o dodávku proudu až 300.000 zákazníků společnosti ČEZ Distribuce. Ve čtvrtek večer kvůli tomu ČEZ vyhlásil kalamitní stav v celém Středočeském kraji a také v okresech Děčín, Česká Lípa, Chrudim, Pardubice, Trutnov, Náchod a Havlíčkův Brod. Dnes odpoledne byly v okresech mimo střední Čechy už zrušeny, ve Středočeském kraji kalamitní stav stále trvá. Bez elektřiny je tam podle Holingerové asi 1400 odběratelů, dalších 400 jich je v Plzeňském kraji a stejný počet v Libereckém kraji, kolem 130 pak v Královéhradeckém kraji.

"Celkem nyní řešíme 26 poruch na vedení vysokého napětí, zhruba polovina jsou nové poruchy z dneška," řekla mluvčí krátce před 16:30. Doplnila, že společnost také očekává, že lidé budou ještě dohlašovat poruchy nízkého napětí, a to v souvislosti s nastávajícím víkendem s kontrolou rekreačních nemovitostí.

Dodávky proudu všem svým odběratelům obnovila společnost E.ON, která ve čtvrtek evidovala až 10.000 zákazníků bez elektřiny. "Všechny poruchy se nám podařilo odstranit ještě během čtvrtka," uvedl dnes ráno mluvčí distribuční firmy Roman Šperňák. Vítr podle něj způsobil škody na vedení v Jihočeském kraji, zejména na Českokrumlovsku, i na Vysočině.

K regionům, který vítr postihl nejvíce, patřil Středočeský kraj. Nejvíce výjezdů, přes 200, měli hasiči na Kladensku. Dnes ráno už ale byla situace klidná, řekla ČTK mluvčí středočeských hasičů Vladimíra Kereková. Celkově zaevidovali středočeští hasiči přes 1600 událostí spojených s větrem. Počet zásahů ale klesl na 1210, protože některé popadané stromy lidé odstranili dřív, než se k nim hasiči dostali.

Silný vítr ve čtvrtek omezil provoz na desítkách tratí, vlaky kvůli tomu nabíraly i hodinová zpoždění. Nejčastěji byly způsobeny kvůli problémům se strženým trakčním vedením. Na některých tratích Správa železnic během dne zastavovala provoz i preventivně. Následky větru si vyžádaly 109 výjezdů drážních hasičů. Celkové škody by podle předběžných odhadů neměly překonat jeden milion korun. ČTK to dnes řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová. V současnosti jsou podle ní všechny tratě sjízdné.

Klientům pojišťoven způsobil čtvrteční silný vítr tisíce škod za desítky milionů korun, vyplývá z ankety ČTK mezi největšími pojišťovnami. Jde hlavně o poškozené střechy, skleníky či auta. Další nárůst nahlášených případů pojišťovny očekávají po víkendu, kdy klienti zkontrolují své chaty a chalupy.