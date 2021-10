Kalamita kůrovce ustupuje, lesníci chystají obnovu zničených lesních cest

Hradec Králové - Kůrovcová kalamita, která v českých lesích naplno vypukla v roce 2018, je za svým vrcholem a ustupuje. Na Moravě již kalamita odezněla a pod kontrolu ji lesníci dostávají i na Vysočině. "Poslední velké bojiště s kůrovcem zůstává v Ústeckém a Libereckém kraji, konkrétně na Děčínsku, Českolipsku a Liberecku," řekl ČTK mluvčí státního podniku Lesy České republiky (LČR) Martin Zajíček. Lesníci se podle něj nyní soustřeďují na zalesnění a chystají obnovu zničených lesních cest.

K útlumu kůrovcové kalamity, která je největší v historii Česka, kromě intenzivních těžeb napadeného dřeva a dalších obranných opaření přispělo i letošní velmi chladné a deštivé jaro. Počasí zpozdilo jarní rojení kůrovce zhruba o jeden měsíc.

Prioritou Lesů ČR je obnova kůrovcem zničených lesů. "Do roku 2018 činila běžná plocha zalesnění u Lesů ČR 10.000 hektarů, letos je v plánu 22.000 hektarů. Používali jsme ročně 50 až 55 milionů sazenic, letos to bude 90 až 100 milionů," řekl nedávno generální ředitel LČR Josef Vojáček.

V regionech, kde již kalamita pominula, chystají Lesy ČR obnovu cest poničených těžební a dopravní technikou. "Finance již na to má podnik vyčleněné, do obnovy cest a lesní infrastruktury půjdou stovky milionů korun," řekl Zajíček. Připomněl, že díky rostoucím cenám dřeva podnik opět tvoří finanční rezervy na obnovu lesů a lesního majetku. V letošním prvním pololetí se podnik vrátil do zisku 680 milionů korun po loňské ztrátě 480 milionů korun.

V rámci rychlého zalesnění ploch po kůrovci státní podnik také změnil orientaci svého semenářského závodu v Týništi nad Orlicí na produkci semen listnatých stromů z dříve převažujících jehličnanů. Po listnáčích je nyní vysoká poptávka. Závod zatím do vyšší produkce semen listnáčů investoval asi 40 milionů korun a další investice chystá. Produkce závodu se za poslední tři roky zdvojnásobila při obrácení skladby dřevin na poměr 67 procent listnáčů a 33 procent jehličnanů.

Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v zemi, s ústupem kalamity již snížily roční plán těžeb. A to na 12,1 milionu metrů krychlových dřeva ze zamýšlených 14,07 milionu metrů krychlových. Loni těžby ve státních lesích dosáhly rekordních 14,35 milionu metrů krychlových dřeva, z nichž 93 procent připadlo na kůrovcové a jiné nahodilé těžby.

Kůrovec v ČR loni podle think tanku Czech forest napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva. Škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou porostů loni dosáhly 44 miliard Kč, odhadl Czech forest. Podle Českého statistického úřadu těžba dříví loni v ČR dosáhla rekordních 35,8 milionu metrů krychlových. Meziročně se tak zvýšila o 9,7 procenta.

Lidé budou po celé ČR pomáhat s obnovou lesů zničených kůrovcem

Na třinácti místech po celé České republice budou lidé pomáhat s obnovou lesů po kůrovcové kalamitě. Akci Den za obnovu lesa pořádá státní podnik Lesy České republiky v každém kraji s výjimkou Prahy. Dobrovolníci kromě sázení stromků pomohou i s úklidem lesa či stavěním oplocení kolem nových výsadeb. Současně se lidé seznámí s prací lesníků a s budoucí podobou českých lesů po kůrovcové kalamitě, která naplno vypukla v roce 2018.

Den za obnovu lesa navazuje na první ročník akce, který se konal v říjnu 2019 a přišlo na něj 31.000 lidí. Na loňský říjen plánovaný druhý ročník Dne za obnovu lesa se nekonal kvůli epidemii koronaviru. Již letos na jaře a v létě Lesy ČR pořádaly takzvané malé Dny za obnovu lesa, kterých bylo po celé ČR kolem 200.

Lesníci při Dni za obnovu lesa, který potrvá od 10:00 do 16:00, připravili také doprovodný program pro rodiny. Lidem ukážou lesní techniku, práci s koňmi, měření a odkorňování dříví, přichystané budou programy pro dětí či posezení u ohně. Například u obce Nový Žďár na Chebsku se lidé seznámí s výrobou dřevěného uhlí v milíři. Podrobnosti lze nalézt na webu akce.

Nové lesy po kalamitě by měly být podle Lesů ČR odolnější a druhově pestřejší s vyšším zastoupením listnatých dřevin. "Kalamita způsobená suchem a klimatickou změnou nejsou jen holiny a zmar, ale také počátek nového lesa. Odolnějšího, s jinou rostlinnou skladbou, lépe zadržujícího vodu. A ten chceme lidem představit," uvedly Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v ČR.