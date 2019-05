Uherské Hradiště - Fotbalisté Slovácka vstoupili do nadstavbové skupiny o záchranu v první lize vítězstvím 5:1 nad Příbrami. Na výhře se třemi góly podílel Jan Kalabiška, po jedné brance dali Dominik Janošek a Stanislav Hofmann, za hosty snižoval Jan Matoušek.

Příbrami po čtvrté ztrátě za sebou patří čtvrté místo, které jako první znamená účast v baráži. Od poslední Dukly na šesté příčce ji však dělí deset bodů. Slovácko naopak po dvou zápasech zabralo a posunulo se na první místo tabulky skupiny o záchranu. Od dnešního soupeře jej dělí šest bodů.

Domácí trenér Svědík udělal oproti poslednímu kolu základní části tři změny v sestavě - v obraně nahradil Šimko Franiče, v záloze nastoupil místo Diviše Kalabiška a do útoku se nemocného Zajíce postavil Hološko. A právě Kalabiška se díky prvnímu hattricku v kariéře stal hvězdou zápasu.

Poprvé se prosadil v páté minutě, kdy poslal po odraženém míči domácí do vedení. Neuběhlo ani pět minut a Kalabiška, který v lize naposledy skóroval loni v květnu, přidal po Reinberkově centru druhý zásah. Třetí branku dalo Slovácko v 17. minutě, kdy útok do otevřené obrany zakončil Janošek.

Domácí poté polevili, Příbram toho využila a z první střely na bránu snížila. Postaral se o to Matoušek, který obešel čtyři bránící protihráče. Po přestávce však Slovácko další drama nepřipustilo a v 65. minutě si vzalo tříbrankové vedení zpět, když Kalabiška potrestal chybu hostujícího Chaluše.

Záložník Slovácka navíc mohl přidat i čtvrtou branku, když ho mezi obránci našel Navrátil, ale při sólu tak dlouho váhal se zakončením, až ho odzbrojil Kočí. Konečnou podobu výsledku dal po rohovém kopu Hofmann a Slovácko se přiblížilo k záchraně v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Martin Svědík (trenér Slovácka): "Měli jsme skvělý vstup do utkání a v 18. minutě jsme vedli 3:0. Musím vytknout jen pasáž, kdy jsme byli pasivní mezi 35. a 45. minutou, kdy jsme si zápas zdramatizovali, ale k tomu jsme si řekli něco v poločase a myslím, že druhá půle byla v tomto daleko zodpovědnější. Je potřeba říct, že Honza Kalabiška byl v základu od začátku, co jsem přišel. Měl velkou důvěru, ale jeho nasazování se měnilo úměrně jeho produktivitě a výkonům. Asi mu pomohlo, že si sednul na zadek a už s Bohemkou dokázal, že má týmu co dát. Získali jsme hodně důležité vítězství, ale je to jen první krůček."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "Hodnocení je jednoduché - měli jsme katastrofální vstup do zápasu. Individuálními chybami jsme pustili za 20 minut soupeře do vedení 3:0 a tím pádem bylo o zápase rozhodnuto. Pak jsme se malinko zvedli, ale za stavu 1:3 jsme udělali fatální chybu, kterou nevidíte na úrovni žáků. Pokud něco takového uděláte za stavu 1:3, nahrajete Kalabiškovi, který pak šel sám na brankáře, asi těžko můžeme pomýšlet na lepší výsledek. Pořád to ale máme ve vlastních rukách a věříme si. Bohemku máme na čtyři body, Opavu na pět a klíčový zápas bude s Karvinou. Když ty zápasy zvládneme, tak bychom se souboji s týmem z druhé ligy mohli vyhnout."

1. FC Slovácko - 1. FK Příbram 5:1 (3:1)

Branky: 5., 9. a 65. Kalabiška, 17. Janošek, 74. Hofmann - 39. Matoušek. Rozhodčí: Matějček - Moláček, Hock. ŽK: Jan Rezek, Keita (oba Příbram). Diváci: 2823.

Slovácko: Trmal - Juroška, Hofmann, Šimko, Reinberk - Navrátil (86. Jakub Rezek), Havlík, Daníček (76. Sadílek), Janošek, Kalabiška - Hološko (79. Diviš). Trenér: Svědík.

Příbram: Kočí - Nitrianský, Tregler, Chaluš (74. Kingue), Antwi (18. Jablonský) - Mingazov, Soldát, Květ, Jan Rezek (56. Keita) - Matoušek, Fantiš. Trenér: Nádvorník.