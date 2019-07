Kalabiška považuje gól na Spartě za jeden z jeho nejdůležitějších

Praha - Fotbalista Slovácka Jan Kalabiška označil svou dnešní branku na Spartě za jednu z nejdůležitějších v kariéře. Dvaatřicetiletý záložník se totiž trefil do sítě letenského soupeře vůbec poprvé a navíc šlo o vítězný gól, který nasměroval tým z Uherského Hradiště v úvodním kole ligové sezony k nečekanému triumfu 2:0.

"Spartě jsem gól ještě nedal, asi to budu řadit jako jeden z mých nejdůležitějších. Byl vítězný, navíc na Spartě se nevyhrává každý den. Takže to řadím hodně vysoko," řekl novinářům Kalabiška.

V 19. minutě otevřel skóre poté, co nechal "přejet" skluzujícího sparťanského obránce Semiha Kayu. "Byla tam ztráta Sparty, dobře jsme to na dvě přihrávky otočili. Byl jsem tam úplně volný, chtěl jsem to původně zakončovat hned, ale viděl jsem, že mě křižuje stoper, tak jsem to zaseknul. Pak jsem si to trošičku ukopl a se štěstím jsem dal bodlem ještě housle," prohlásil Kalabiška.

Byl rád, že Slovácko začalo ligu na Spartě, kterou vedl nový trenér Václav Jílek. "Myslím, že se nám na Spartu jelo v prvním kole dobře, je to dobrý začátek. Nikdo neví, co od koho čekat, všichni jsou nerozehraní a na Spartu byl určitě velký tlak. Takže myslím, že se nám to podařilo dobře využít," podotkl Kalabiška.

"Bylo vidět, že Sparta nehrála tak dobře, jak jsem asi předpokládal. Nehráli moc dobře kombinačně, spíš se to pak snažili nakopávat na Tetteha s Kozákem. Byli asi nervózní. Fanoušci jim k tomu nepomohli, když se jim nedaří, pak jsou pod tlakem. Prohrávali 0:2 a to není jednoduché pro žádný domácí tým. Dělali chyby, ani jsem nečekal, že budeme mít takových brejků a šancí. Mohlo to skončit i vyšším rozdílem, ale to bychom si už chtěli moc," dodal odchovanec Neratovic.

Slovácko vyhrálo na Spartě poprvé v historii. "Když jsem přišel do kabiny, přečetl jsem si to v bulletinu. Bylo tam 16 proher, jedna remíza a nula výher. V utkání už na to člověk nemyslí," řekl Kalabiška. "Výhra na Spartě je ten nejlepší doping, ale musíme to potvrdit příště doma s Českými Budějovicemi," doplnil nejlepší střelec slovenské ligy ze sezony 2014/15.