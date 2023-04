Kala by se spíše přikláněl ke kontrole České pošty, k níž NKÚ vyzvala Sněmovna

Praha - Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslav Kala by se spíše přikláněl ke kontrole České pošty, ke které úřad tento týden vyzvala Poslanecká sněmovna. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Rozhodnout ale o případné kontrole musí kolegium, tedy širší vedení NKÚ. Úřad naposledy státní podnik kontroloval v roce 2017.

Sněmovna schválila podnět k tomu, aby kontrolu NKÚ uskutečnil bez zbytečného odkladu. Pro podnět ke kontrole hlasovali i poslanci opozice.

"Za sebe bych se k tomu spíš přikláněl. Myslím, že pět let je správný čas. Začíná docházet k určitým změnám, které by bylo dobré vyhodnotit, popsat a vyjádřit se k nim," uvedl Kala.

NKÚ kontroloval státní poštu naposledy v roce 2017 a zjistil tehdy některé nedostatky. Pošta například v letech 2015 a 2016 nakoupila nábytek pro své pobočky, ale tento nábytek ležel ještě v roce 2018 ve skladu. "Neexistuje také dlouhodobá koncepce rozvoje České pošty, kterou by resort měl mít vypracovanou a podle které by se měl podnik rozvíjet," konstatoval tehdy NKÚ.

Kala dnes také připomněl, že tehdy NKÚ vyčetl ministerstvu vnitra, že je zakladatelem státního podniku a v kontrolovaných letech nevykonal u České pošty žádnou takzvanou veřejnoprávní kontrolu. "Situace teď po pěti letech by měla ukázat, zda ministerstvo vnitra plnilo řádně svoji roli zakladatele a do jaké míry je zodpovědno za to, do jaké situace se pošta dostala," dodal prezident NKÚ.

Hospodaření pošty se podle Kaly úřad dotkl i loni při kontrole Českého telekomunikačního úřadu. "Tam byla řečena záležitost plateb státu za poštovní služby a problémy s tím spojené," uvedl.

Vláda nedávno schválila záměr pošty zrušit zhruba desetinu jejích poboček, kterých je nyní 3200. Opozice kabinetu a ministru vnitra Vítu Rakušanovi (STAN) vyčítá například špatnou komunikaci s veřejností i se starosty a primátory ohledně dalšího působení pošty. Rakušan už dříve označil rušení poboček za "záchrannou brzdu". Před poslanci tento týden uvedl mimo jiné, že i po snížení počtu poboček zůstane v ČR nejrozsáhlejší síť pošty v zemích EU. Pobočky se omezují ve 113 městech.