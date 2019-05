Kakko dal proti Slovensku hattrick, Švýcaři rozdrtili Itálii

Mistrovství světa v hokeji na Slovensku, skupina A (Košice), utkání Slovensko - Finsko. Hokejista Finska Kaapo Kakko střílí gól do prázdné brány.

Bratislava - Hokejisté Finska porazili ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Košicích Slovensko 4:2 a s šesti body vedou skupinu A. Hrdinou utkání se stal teprve osmnáctiletý útočník Kaapo Kakko, který vstřelil tři branky a s pěti góly vede tabulku střelců turnaje. Švýcaři rozdrtili Itálii 9:0, Fiala dal hattric. kDánsko porazilo Francii 5:4 po samostatných nájezdech. Němci po utrápeném výkonu porazili nováčka z Británie 3:1. Lotyšsko vyhrálo nad Rakouskem 5:2, Balcers pomohl čtyřmi body.

Němci po utrápeném výkonu porazili nováčka z Británie 3:1

Němečtí hokejisté porazili ve svém prvním zápase na mistrovství světa v Košicích Velkou Británii 3:1. Favorit rozhodl utkání základní skupiny A až dvěma góly v rozmezí 84 sekund třetí třetiny, kdy si proti nováčkovi elitní kategorie vypracoval rozhodující náskok. Dvě asistence si připsal Matthias Plachta, gólově se prosadila i hvězda Edmontonu Leon Draisaitl.

"Kluci odvedli spoustu práce, měli šance, ale nebyli odměněni gólem," řekl finský trenér na německé střídačce Toni Söderholm. "Hráli jsme trochu komplikovaně, ale pozitivní je, že jsme hodně stříleli," doplnil kapitán Moritz Müller a poukázal na 35 střel svého týmu.

Britové se mezi elitou představili po 25 letech a od první minuty měl střeleckou převahu jejich soupeř. Výrazné šance si však Němci nevytvářeli. Brankář Bowns chytal spolehlivě. Jeho protějšek Niederberger moc práce neměl, v závěru první třetiny jej ale prověřil osamocený Mosey.

Stříbrný tým z loňských olympijských her v Pchjongčchangu byl i nadále střelecky aktivnější, Bowns byl ale pozorný. Prvního gólu se favorit dočkal až 39 sekund před koncem druhé dvacetiminutovky, kdy obléhání britské branky ukončil přesnou střelou obránce Seider.

Gól ale klid na německé hokejky nepřinesl. Ve 44. minutě chyboval Draisaitl, Hammond vystihl jeho lehkovážnou rozehrávku a vyrovnal. "To se stane," řekl Draisaitl. "Hlavní je, že máme tři body. Je potřeba také ocenit soupeře. Dobře bruslili a dostali nás pod tlak. I když to bylo dlouho 0:0, byli jsme v klidu," uvedl útočník, který v této sezoně NHL vstřelil 50 branek a nasbíral 105 bodů.

Němci ale nakonec první velké překvapení turnaje nedopustili. V 51. minutě přesně s koncem přesilové hry překonal Bownse pohotově dorážející Ehliz a o 84 sekund později odčinil své předešlé zaváhání přesnou střelou Draisaitl.

"Neodehráli jsme špatný zápas. Párkrát jsme udělali špatná rozhodnutí, ale jinak to bylo docela dobré. Celkově bylo na naší hře více pozitiv než negativ. Ukázali jsme, že můžeme na této úrovni hrát a jsem přesvědčený, že se můžeme udržet," řekl britský brankář Ben Bowns.

Dánsko na úvod MS porazilo Francii po nájezdech, rozhodl Storm

Hokejisté Dánska porazili v úvodním zápase na mistrovství světa v Košicích Francii 5:4 po samostatných nájezdech. Duel základní skupiny A rozhodl útočník Frederik Storm, který se gólově prosadil i v normální hrací době. Francie dokázala třemi góly ve druhé třetině otočit stav z 1:2 na 4:2, nakonec však získala jen bod.

Jako první skórovali Dánové, ale rozhodčí trefu Poulsena neuznali pro příliš mnoho hráčů Francie na ledě. Následnou přesilovou hru Dánsko nevyužilo a v 9. minutě samo v oslabení inkasovalo. Puk za záda brankáře Dahma dotlačil Bertrand.

V závěru první třetiny ale Seveřané stav otočili. Nejprve se při hře čtyři na čtyři prosadil individuální akcí Storm, o 50 sekund později přidal druhý gól v početní výhodě Markus Lauridsen.

K vyrovnání Francii pomohlo Dahmovo zaváhání, střelou z poloviny hřiště jej totiž překvapil obránce Dame-Malka. Ve 28. minutě Boedker neproměnil trestné střílení a i díky tomu mohli Francouzi navýšit své vedení. Góly se o to postarali Fleury a v přesilovce Claireaux.

Dánům se ale následně povedl podobný kousek. Ještě ve druhé části snížili na 3:4 a ve 47. minutě vyrovnal Jesper Jensen. A protože v 53. minutě trefil Rech jen tyč, utkání se prodlužovalo. Vítěze však nakonec určily až samostatné nájezdy, ve kterých se více vedlo Dánsku. Zatímco oni proměnili tři pokusy ze čtyř, Francie jen dva.

Švýcaři rozdrtili na MS Itálii 9:0, Fiala dal hattrick

Švýcarští hokejisté deklasovali při vstupu do mistrovství světa v Bratislavě Itálii 9:0, třemi brankami a jednou asistencí k tomu pomohl útočník Kevin Fiala z Minnesoty. Brankáři Retu Berrovi stačilo k čistému kontu 19 úspěšných zákroků. Švýcaři už po úvodním dějství vedli 4:0.

Obhájci stříbra se ujali vedení po 77 vteřinách. Josi vyslal přihrávkou z vlastního obranného pásma do úniku Fialu, který pokořil gólmana Bernarda blafákem do bekhendu. Dvaadvacetiletý rodák ze St. Gallenu, jehož rodiče emigrovali z bývalého Československa, tak načal svou cestu za prvním hattrickem ve svém 21. utkání na světových šampionátech.

V osmé minutě Švýcaři zvýšili. Střelu Genazziho tečoval nohou Hofmann a Bernard byl bezmocný. V polovině úvodní části Zanatta změnil mírně směr střely Martchiniho a puk prošel italskému brankáři mezi betony.

V 17. minutě nevyužil šanci obránce s českými předky v italské sestavě Pavlu a šest vteřin před koncem první v přesilové hře při vyloučení Trivellata upravil Ambühl na 4:0.

V rozhodnutém utkání Švýcaři navyšovali skóre. Po 96 sekundách druhé části doklepl puk do odkryté branky Simon Moser. Ve 24. minutě se po Hischierově střele prosadil z dorážky Fiala.

Dalšího gólu si Švýcaři dočkali až v úvodu závěrečné dějství. Fiala v čase 41:14 u levé tyče dotlačil puk za Bernarda. Ve 45. minutě pomohla Italům po Rodově zakončení tyč, ale za dvě minuty už se trefil Loeffel. V polovině závěrečné části dovršil skóre Hischier. Předloňská jednička draftu z New Jersey zamířila z pravého kruhu přesně do protějšího horního rohu branky.

Lotyšsko vyhrálo nad Rakouskem 5:2, Balcers pomohl čtyřmi body

Hokejisté Lotyšska zdolali v úvodním vystoupení na mistrovství světa v Bratislavě Rakousko 5:2. Gólem a třemi asistencemi k výhře přispěl útočník Rudolfs Balcers z Ottawy. Lotyši rozhodli mezi 41. a 48. minutou, kdy díky třem gólům získali vedení 4:1.

Do první větší šance se dostali v osmé minutě Lotyši. Útočník pražské Sparty Roberts Bukarts přihrál Rihardsovi, jehož střelu vytěsnil ramenem Kickert. O čtyři minuty později Robertse Bukartse fauloval zákrokem na hlavu Peter a byl vyloučen na pět minut a do konce utkání.

Rakušané v dlouhém oslabení odolávali a v 15. minutě při něm dokonce otevřeli skóre. Pallestrang našel Michaela Raffla a útočník Philadelphie zamířil bekhendem přesně do levého horního rohu Gudlevskisovy branky.

Pokračující výhodu ale Lotyši ještě zužitkovali a za 42 sekund vyrovnal Balcers, který po Darzinšově pokusu doklepl puk bekhendem za Kickerta. "Když se zeptáte kteréhokoliv hráče, řekne vám, že ho gól nakopne. Všechny branky jsme dali po pěkných kombinacích a podařilo se nám šance využít," řekl Balcers oficiálnímu webu MS.

Před první pauzou mohl po přečíslení s Dzierkalsem otočit stav třinecký obránce Galvinš, ale nepodařilo se mu úspěšně zakončit. Ve druhém dějství branka nepadla, Rakušanům pomohla v 37. minutě při Meijově střele horní tyč. Po 23 vteřinách závěrečné části už Lotyši vedli. Balcers nabil v přesilovce na pravý kruh Darzinšovi, který se trefil o protější tyč. Ve 45. minutě zamířil z pozice mezi kruhy přesně do levého horního rohu Kickertovy branky Abols a zvýšil na 3:1.

"Dvě třetiny bojovali a hráli agresivně, ale my jsme věděli, že pro ně bude těžké to vydržet šedesát minut. Drželi jsme se svého herního plánu a příležitosti jsme využili," dodal Balcers.

Tříbrankový náskok Lotyšsku zařídil za tři minuty Meija, který se z levého kruhu trefil na vyrážečku rakouského gólmana. Při Marenisově vyloučení sice snížil v 56. minutě z dorážky Herbuger, ale hned za 16 sekund sebral Rakušanům myšlenky na obrat Keninš povedenou střelou z levého kruhu.

"Jít s takovým týmem, jako je Lotyšsko, do třetí třetiny za stavu 1:1, co více si přát. Ale potom nás maličkosti stály zápas. Nehráli jsme, jak jsme měli. Byli jsme často vylučovaní. Oni mají dobrý tým a hráče, kteří umí dát gól. Je bez debat, že si vítězství zasloužili," uvedl Michael Raffl.

Osmnáctiletý Kakko hattrickem dovedl Finsko k výhře nad Slováky

Hokejisté Finska porazili ve svém druhém zápase na mistrovství světa v Košicích Slovensko 4:2 a s šesti body vedou skupinu A. Hrdinou utkání se stal teprve osmnáctiletý útočník Kaapo Kakko, který vstřelil tři branky a s pěti góly vede tabulku střelců turnaje.

"Kaapův výkon byl fenomenální, dnes byl nezastavitelný. Dal pět gólů ve dvou zápasech, co více si přát," ocenil výkon své hvězdy trenér Jukka Jalonen. "Myslím si, že naše obrana odvedla opravdu dobrou práci. Navíc chytal výborně gólman. A hlavně jsme měli Kaapa," usmíval se obránce Oliwer Kaski.

Do první větší šance se dostal Ojamäki, brankář Čiliak, který dostal tentokrát přednost před Rybárem, si ale s jeho tečí poradil. I díky tomu se Slováci mohli dostat do vedení.

V 11. minutě, dvě sekundy po skončení přesilové hry, dorazil Černák Sekerovu střelu, kterou dokázal Lankinen jen vyrazit.

Seveřané ale ještě v první části vývoj zápasu otočili. Nejprve se v početní výhodě prosadil Lindbohm a poté se prosadil Kakko.

Zvýšit vedení Finů mohl Savinainen, jehož teč ale skončila jen na tyči. Slováci přežili i další nebezpečné situace před svou brankou a 40 sekund před koncem se jim podařilo vyrovnat. Po Studeničově tyči se prosadil Marinčin, jehož gól ale rozhodčí dlouho a nadvakrát řešili u videa.

Finové se ve třetí části opět dostali do vedení a zasloužil se o to znovu Kakko. "Přestali jsme hrát, mysleli jsme si, že tam byl faul," litoval útočník Ladislav Nagy. "Takový je hokej, jedeme dál. Do příštích zápasů se z toho musíme poučit. Bod jsme si ale zasloužili," řekl brankář Marek Čiliak, jenž si připsal 23 úspěšných zákroků.

Kakko, jeden z největších talentů světového hokeje, se postaral i čtvrtý gól svého týmu, když využil power play soupeře a dovezl puk do odkryté branky. Slováci ani přes enormní snahu nenavázali na páteční výhru nad USA.

"Nemáme se, za co stydět. Finové hráli velmi dobře. V minulosti bychom dostali šest branek. Fanoušci nás hnali dopředu, myslím, že jsme odehráli dobré utkání," řekl obránce Martin Marinčin.

Výsledky mistrovství světa v hokeji na Slovensku:

Skupina A (Košice):

Dánsko - Francie 5:4 po sam. náj. (2:1, 1:3, 1:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 20. Storm, 20. M. Lauridsen (Storm, J. Jensen), 36. Eller (Boedker), 47. J. Jensen (Nicklas Jensen, Meyer), rozhodující nájezd Storm - 9. Bertrand (Claireaux, Hecquefeuille), 25. Dame-Malka, 33. Fleury (T. Bozon, Hecquefeuille), 34. Claireaux (Rech, T. Bozon). Rozhodčí: Rantala (Fin.), Tufts (USA) - Ondráček (ČR), Goljak (Běl.). Vyloučení: 4:4. Využití: 1:2. Diváci: 6190.

Sestavy:

Dánsko: Dahm - O. Lauridsen, M. Lauridsen, Jensen Aabo, Lassen, Nicholas Jensen, Larse, Bruggisser - Storm, Eller, Nicklas Jensen - Madsen, Regin, Boedker - Bau, J. Jensen, Meyer - Poulsen, Jakobsen, Olesen. Trenér: Heinz Ehlers.

Francie: Hardy - Dame-Malka, Manavian, Chakiachvili, Thiry, Gallet, Hecquefeuille, Janil - Bertrand, Ritz, Perret - Fleury, Claireaux, T. Bozon - Rech, Texier, Treille - Valier, Berthon, Leclerc - Di Dio Balsamo. Trenér: Philippe Bozon.

Německo - Velká Británie 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Seider (Seidenberg), 51. Ehliz (Plachta), 53. Draisaitl (Plachta, Eisenschmid) - 44. Hammond. Rozhodčí: Gouin (Kan.), Hribik (ČR) - Malmqvist (Švéd.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6866.

Sestavy:

Německo: Niederberger - M. Müller, Holzer, Seidenberg, Seider, Schopper, Nowak, Reul - Eisenschmid, Draisaitl, Plachta - Mauer, Kahun, Tiffels - Pföderl, Hager, Ehliz - Bergmann, Fauser, Noebels. Trenér: Toni Söderholm.

Velká Británie: Bowns - O'Connor, D. Phillips, Richardson, Lee, Ehrhardt, Mosey, Swindlehurst, Billingsley - Betteridge, Perlini, Farmer - Dowd, Hammond, Lake - J. Phillips, Davies, Lachowicz - Shields, Myers, Kirk. Trenér: Peter Russell.

Tabulka:

1. Slovensko 1 1 0 0 0 4:1 3 2. Finsko 1 1 0 0 0 3:1 3 Německo 1 1 0 0 0 3:1 3 4. Dánsko 1 0 1 0 0 5:4 2 5. Francie 1 0 0 1 0 4:5 1 6. Kanada 1 0 0 0 1 1:3 0 Velká Británie 1 0 0 0 1 1:3 0 8. USA 1 0 0 0 1 1:4 0

Skupina B (Bratislava):

Švýcarsko - Itálie 9:0 (4:0, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. Fiala (Josi), 8. Hofmann (Genazzi, Kurashev), 11. Martschini (Frick), 20. Praplan (Ambühl, Fiala), 22. S. Moser (Ambühl, J. Moser), 24. Fiala (Hischier), 42. Fiala (Hischier, Praplan), 47. Loeffel (Rod), 50. Hischier (Praplan). Rozhodčí: Fraňo (ČR), Öhlund (Švéd.) - Sormunen (Fin.), Vanoosten (Kan.). Vyloučení: 1:4. Využití: 2:0. Diváci: 8463.

Sestavy:

Švýcarsko: Berra - Josi, Y. Weber, J. Moser, R. Diaz, Genazzi, Loeffel, Frick, Fora - Fiala, Hischier, Praplan - S. Moser, Haas, Ambühl - Hofmann, Kurashev, Martschini - Scherwey, Ch. Bertschy, Rod. Trenér: Patrick Fischer.

Itálie: Andreas Bernard - McMonagle, L. Zanatta, Trivellato, Marchetti, A. Hofer, Pavlu, Tauferer, Helfer - Miceli, D. Kostener, Insam - Rosa, Bardaro, Morini - Ramoser, Andergassen, Gander - Lambacher, Hochkofler, Deluca. Trenér: Clayton Beddoes.

Lotyšsko - Rakousko 5:2 (1:1, 0:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 16. Balcers (Darzinš, Freibergs), 41. Darzinš (Balcers, Blugers), 45. Abols (Balcers, Keninš), 48. Meija (Cibulskis, Blugers), 56. Keninš (Balcers) - 15. M. Raffl (Pallestrang, Herburger), 56. Heinrich (F. Hofer, Zwerger). Rozhodčí: Gofman (Rus.), Stano (SR) - Dalton (Brit.), Kaderli (Švýc.). Vyloučení: 3:5, navíc Peter (Rak.) 10 min. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 8917.

Sestavy:

Lotyšsko: Gudlevskis - Galvinš, Cibulskis, Freibergs, Sotnieks, A. Kulda, Balinskis, Zile - Roberts Bukarts, Abols, Dzierkals - Darzinš, Blugers, Balcers - Keninš, Meija, Gegeris - Marenis, Rihards Bukarts, Indrašis - Batna. Trenér: Bob Hartley.

Rakousko: Kickert - Pallestrang, Heinrich, Schumnig, Unterweger, Schlacher, Wolf, Peter, Strong - M. Raffl, Herburger, Schneider - Ganahl, Komarek, T. Raffl - F. Hofer, Hundertpfund, Zwerger - Haudum, Obrist, Rauchenwald. Trenér: Roger Bader.

Skupina B (Bratislava):

ČR - Norsko 7:2 (3:1, 2:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 3. Hronek (J. Voráček, Frolík), 7. Hronek (D. Kubalík, Řepík), 16. Frolík, 24. Frolík (Voráček), 34. Řepík (D. Kubalík, Hronek), 42. Chytil (Rutta, J. Vrána), 45. D. Kubalík (Jan Kovář) - 11. T. Lindström (Holös, Martinsen), 41. Olden (M. Olimb). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Schukies (Něm.) - Leemakers (Niz.), Šišlo (Rus.). Vyloučení: 7:4. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 9033.

Sestavy:

ČR: Hrubec - Hronek, Kolář, Rutta, Moravčík, Gudas, D. Sklenička, D. Musil - J. Voráček, Simon, Frolík - J. Vrána, Chytil, Palát - Řepík, Jan Kovář, D. Kubalík - H. Zohorna, Jaškin, T. Zohorna. Trenéři: Miloš Říha, Robert Reichel a Karel Mlejnek.

Norsko: Haukeland (41. Holm) - Holös, Lesund, Espeland, Bonsaksen, Johannesen, Nörstebö, Bull - Patrick Thoresen, M. Olimb, Olden - Valkvae Olsen, Haga, Rosseli Olsen - Martinsen, T. Lindström, Trettenes - Röymark, Reichenberg, K. Forsberg - Kristiansen. Trenéři: Petter Thoresen, Sjur Robert Nilsen a Per-Erik Alcén.

Tabulka:

1. ČR 2 2 0 0 0 12:4 6 2. Švýcarsko 1 1 0 0 0 9:0 3 3. Lotyšsko 1 1 0 0 0 5:2 3 Rusko 1 1 0 0 0 5:2 3 5. Rakousko 1 0 0 0 1 2:5 0 Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0 7. Norsko 2 0 0 0 2 4:12 0 8. Itálie 1 0 0 0 1 0:9 0