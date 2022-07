Kajakářky Galušková a Fišerová do finále MS nepostoupily

Augsburg (Německo) - České kajakářky Antonie Galušková a Tereza Fišerová nepostoupily na mistrovství světa ve vodním slalomu v Augsburgu do finále. Juniorská světová šampionka z roku 2019 Galušková v semifinále skončila sedmnáctá. Fišerová se i kvůli padesátisekundové penalizaci zařadila na předposlední 29. pozici.

Jednadvacetiletá Galušková nezopakovala finálovou účast z loňského mistrovství světa v Bratislavě, kde skončila šestá. Za postupovou desítkou zaostala o 4,68 sekundy. "Měla jsem tam jeden ťuk, kterého jsem si moc nevšimla, ale věděla jsem, že by tam možná mohl být. A uteklo mi to dole, kde ty kombinace byly opravdu záludné. Na konci trati to není nic jednoduchého a mně v té jedné vyjížděčce nevyšla voda," řekla Galušková.

Fišerová, která na šampionátu absolvuje všechny disciplíny a v neděli bude bojovat o medaile i v kanoi, měla s náročnou tratí ještě větší problémy. "Říkala jsem si, že mi ta trať bude sedět, protože je náročnější, bohužel to tak nebylo. Nejelo se mi úplně dobře, myslím, že bylo vidět, že odshora dolů to úplně neklouzalo. Přišly tam dva doteky, jedna padesátka, bohužel. Doufám, že se na zítra vyspím lépe," prohlásila Fišerová.