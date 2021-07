Kajakářkám na OH vládla nečekaně Funková, Kudějová neuspěla

Tokio - Kajakářka Ricarda Funková se v Tokiu stala nečekaně olympijskou vítězkou ve vodním slalomu a vybojovala na letošních hrách první zlatou medaili pro Německo. Vysoce favorizovaná Australanka Jessica Foxová, která ovládla kvalifikaci i semifinále, dostala ve finále čtyři trestné sekundy a skončila třetí. Stříbro získala obhájkyně vítězství z Ria de Janeiro, osmatřicetiletá Španělka Maialen Chourrautová.

V bojích o medaile nečekaně chyběla Kateřina Minařík Kudějová, která po noční zdravotní indispozici obsadila v semifinále až patnácté místo a mezi elitní desítku se neprobojovala. Jedenatřicetiletá česká závodnice tak nevylepšila své umístění z Ria, kde byla před pěti lety desátá.

"V noci jsem se pozvracela a nějakou dobru nespala. Nevím, jestli to bylo tím, že jsem něco špatného snědla v kombinaci s nervozitou. V přejezdech válců jsem zůstávala, neměla jsem sílu se z nich vytáhnout, tam jsem určitě ztratila nejvíc," řekla mistryně světa z roku 2015 a loňská evropská šampionka.

Finále ovládla devětadvacetiletá dvojnásobná mistryně Evropy Funková, která již v semifinále předvedla rychlou jízdu, ale dvakrát se dotkla branky. V bojích o medaile ale předvedla při své olympijské premiéře čistou jízdu a slaví životní úspěch. "Vždy jsem o zlaté medaili snila, nyní se sen stal skutečností. Je to neuvěřitelné," řekla se slzami v očích.

"Měla jsem dlouho strach, zda se to celé zde uskuteční. Nepřipravovala jsem se na to čtyři roky - v tomto případě tedy pět let - ale celý sportovní život," poznamenala.

Po vítězství také myšlenkami byla v domovském Německu, které bylo nedávno zasaženo záplavami, jež si vyžádaly 180 obětí. "Bylo to jednoduše strašné, vidět ty fotografie, které ke mně každou hodinu přicházely. Několikrát jsem uronila slzy, protože bylo prostě neuvěřitelné, co se tam stalo," uvedla Funková.

Ke sportu se dostala skrze rodinu, dlouho ji trénoval její otec. K slalomu si ale hledala cestu déle, myslela si, že to je spíše sport pro muže. "Chtěla jsem raději dělat typický dívčí sport, jako je jezdectví nebo tanec," přiznala milovnice příběhů o čarodějnickém učni Harrym Potterovi. Ve 14 letech se ale definitivně rozhodla pro kanoistiku.

Bezchybný výkon pomohl k druhému místu i Chourrautové, která zkompletovala sbírku olympijských medailí. V Riu byla zlatá, o čtyři roky dříve v Londýně třetí.

Zklamáním skončil závod pro sedmadvacetiletou Foxovou, která doposud na kanále Kasai kralovala. Ve finále sice předvedla nejrychlejší jízdu, čtyři trestné sekundy ji ale odsunuly na třetí pozici. Sedminásobná mistryně světa na kajaku i kanoi tak stále čeká na olympijské zlato. Zopakovala umístění z Ria, z Londýna 2012 má stříbro. Další šanci bude mít při olympijské premiéře disciplíny C1.

Ještě hůře dopadla Slovenka Eliška Mintálová, která byla v semifinále druhá. Ve finále minula branku číslo 18 a skončila až devátá.

K1: 1. Funková (Něm.) 105,50 (0 trestných sekund), 2. Chourrautová (Šp.) -1,13 (0), 3. Foxová (Austr.) -1,23 (4), 4. Hornová (It.) -1,43 (2), 5. Zwoliňská (Pol.) -3,48 (4), 6. Jonesová (N. Zél.) -5,17 (0), 7. Wegmanová (Niz.) -5,83 (0), 8. Usová (Ukr.) -6,35 (0), ...15. Kudějová (ČR) - vyřazena v semifinále.