Kajakářka Vojtová byla v SP v Čunovu sedmá, kanoista Heger desátý

Bratislava - Kajakářka Veronika Vojtová skončila sedmá v druhém závodu Světového poháru ve vodním slalomu v Bratislavě. Osmnáctiletý kanoista Vojtěch Heger byl na kanále v Čunovu ve svém prvním finále desátý.

Devětadvacetiletá Vojtová zajela ve finále čistou jízdu, ale v závěru po zdržení na závěrečném protivodné brance na nejlepší ztratila. Pro výhru si dojela navzdory dvěma trestným sekundám někdejší dvojnásobná mistryně světa Corinna Kuhnleová z Rakouska, jež předčila o 94 setin bezchybnou Novozélanďanku Luuku Jonesovou.

"Pocity jsou dost smíšené, protože se mi jelo fakt parádně odshora až dolů do poslední protivody. Musím říct, že ta poslední protivoda, to jsem fakt zkazila. Nedotlačila jsem to tam, jak jsem chtěla, a tam jsem tu medaili nechala," uvedla na svazovém webu Vojtová, jež ztratila na vítězku 7,76 sekundy.

V dopoledním semifinále v Bratislavě skončily její reprezentační kolegyně Kateřina Kudějová a Barbora Valíková, jež v českém týmu nahradila osmou ženu z úvodního závodu SP v Londýně Amálii Hilgertovou. Mistryně Evropy z Pau dala přednost přípravě na ME a MS do 23 let.

Mezi kanoisty se poprvé dostal do finálové desítky někdejší juniorský mistr Evropy Heger. Jízda se mu ale nepovedla a po dvou padesátisekundových penalizacích za neprojetí branky skončil poslední. Zbylí dva Češi Lukáš Rohan a Tomáš Rak vypadli v semifinále. Zvítězil mistr světa Franz Anton z Německa o tři desetiny sekundy před domácím Matejem Beňušem.

"Moc jsem si užil jet s těmi nejlepšími v seniorské kategorii. Vršek jsem jel celkem dobře, ale spodek se už nepovedl. Nevadí, užil jsem si to. Je to dobrá příprava, abych ukázal nějaký výsledek na ME a MS do 23 let," řekl Heger.

V neděli budou v Čunovu, kde se jede SP poprvé po šesti letech, závodit kajakáři a kanoistky. Pětidílný seriál vyvrcholí v září v pražské Troji.

Muži:

C1: 1. Anton (Něm.) 96,02 (0 tr. sekund), 2. Beňuš (SR) -0,30 (0), 3. Božič (Slovin.) -1,30 (0), ...10. Heger -106,40 (102), v semifinále 14. Rohan, 16. Rak (všichni ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Beňuš 99 b., 2. Anton 98, 3. Božič 96, ...14. Rohan 53, 18. Heger 43, 21. Rak 38.

Ženy:

K1: 1. Kuhnleová (Rak.) 99,71 (2), 2. Jonesová (N. Zél.) -0,94 (0), 3. Funková (Něm.) -2,34 (2), ...7. Vojtová -7,76 (0), v semifinále 24. Kudějová, 26. Valíková (všechny ČR).

Průběžné pořadí SP (po 2 z 5 závodů): 1. Funková 105, 2. Foxová (Austr.) 92, 3. Kuhnleová 92, ...9. Vojtová 62, 16. A. Hilgertová (ČR) 38, 17. Kudějová 38, 40. Valíková 13.