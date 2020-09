Kajakářka Kudějová je mistryní Evropy, Kanoista Rohan má stříbro

Praha - Kajakářka Kateřina Kudějová se stala v pražské Troji mistryní Evropy ve vodním slalomu. Na kontinentálním trůnu vystřídala Amálii Hilgertovou, jež při obhajobě titulu skončila třetí, a navázala na sobotní vítězství kajakáře Jiřího Prskavce a kanoistky Gabriely Satkové. Až v posledním individuálním finále skončilo zlaté tažení domácí reprezentace. Ukončil ho mistr světa Benjamin Savšek ze Slovinska, který obhájil titul mezi kanoisty před českými vodáky Lukášem Rohanem a Václavem Chaloupkou.

Rohan si ziskem stříbra zároveň jako poslední český reprezentant zajistil místo v olympijském týmu pro hry v Tokiu. Čeští vodáci v závodech jednotlivců vybojovali na Vltavě sedm medailí z dvanácti možných.

Třicetiletá Kudějová přidala kontinentální titul k tomu světovému z roku 2015 v Londýně. "Jsem nadšená. Chtěla jsem tu medaili, protože už jsem ji dlouho neměla a myslela jsem si, že si ji zasloužím za to letošní ježdění. Jsem nadšená, že to vyšlo na první místo," radovala se Kudějová.

Hilgertová skončila třetí s dvousekundovou penalizací. Napravila nezdar z domácích nominačních závodů, z nichž se nedostala do národního týmu a na ME byla jen díky loňskému zlatu. "Jsem na sebe hrdá, protože jsem na sebe měla hrozný tlak, obhajovala jsem titul. Myslím si, že ta placka mi to sama před sebou obhájila dostatečně," řekla.

Mezi české reprezentantky se vklínila Camille Prigentová z Francie, jež byla přitom nejrychlejší ženou na trati. O zlatou medaili se připravila dotykem hned v první brance. S čistě jedoucí Kudějovou prohrála o 1,90 sekundy, Hilgertovou porazila o 82 setin.

Páté místo v desetičlenném finále obsadila Veronika Vojtová, čtvrtá česká účastnice Antonie Galušková neprojela branku a skončila devátá.

Zlatou žeň českých slalomářů ukončil až třiatřicetiletý Savšek, který získal už třetí titul mistra Evropy po letech 2015 a 2019. Světový šampion z roku 2017 zvítězil s velkou převahou o 3,76 sekundy.

Rohanovi by ani čistá jízda na zlato nestačila, s jedním dotykem branky nechal za sebou bezchybně pádlujícího Chaloupku o 86 setin. Evropskou medaili řadil Rohan výš než letenku do Tokia. "Jsem rád za tu medaili. Sám jsem si řekl, že chci jet spíš mistrovství Evropy než olympijskou nominaci," řekl.

Předloňský mistr světa do 23 let Chaloupka si první velké seniorské medaile vážil, i když na startu chyběli silní Slováci, Němci a Britové. "Vím, že konkurence tu byla nižší. Na druhou stranu se přiznám, že teď mi to radost nesnižuje. A za pár let se na to nikdo ptát nebude. Oficiální šampionát to byl, takže já z toho mám radost velikou," prohlásil.

Vojtěch Heger byl mezi desítkou finalistů pátý, o stupně vítězů se připravil třemi "šťouchy".

Bez medaile dnes skončili v české metropoli úřadující mistři světa. Slovinka Eva Terčeljová byla čtvrtá, Francouz Cédric Joly neprojel dvě branky a žádného z devíti finálových soupeřů neporazil.

Další zlato pro českou výpravu přidaly kajakářky v závodě hlídek, v němž trojice Kudějová, Vojtová, Galušková porazila o sekundu Francouzky. Hlídka kanoistů původně figurovala ve výsledcích na druhém místě, ale po dodatečné padesátisekundové penalizaci za špatný průjezd šesté branky se propadla na čtvrtou příčku.

Mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze:

Muži C1: 1. Savšek (Slovin.) 104,90 (0 trestných sekund), 2. Rohan -3,76 (2), 3. Chaloupka -4,62 (0), ...5. Heger (všichni ČR) -8,34 (6).

3xC1: 1. Slovinsko (Savšek, Božič, Lenarčič) 120,43 (2), 2. Irsko -15,40 (8), 3. Polsko -30,15 (12), 4. ČR (Rohan, Heger, Chaloupka) -58,01 (54).

Ženy K1: 1. Kudějová (ČR) 112,71 (0), 2. Prigentová (Fr.) -1,90 (2), 3. A. Hilgertová -2,72 (2), ...5. Vojtová -3,90 (0), 9. Galušková (všechny ČR) -57,55 (50).

3xK1: 1. ČR (Kudějová, Vojtová, Galušková) 139,64 (4), 2. Francie -1,03 (8), 3. Rakousko -5,83 (8).