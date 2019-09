Kajakáři Prskavec a Přindiš i Fišerová na C1 jsou na MS ve finále

Seu d'Urgell (Španělsko) - Kajakář Jiří Prskavec vyhrál na mistrovství světa ve vodním slalomu semifinále, Vít Přindiš postoupil z pátého místa a ve finále závodu kanoistek je i Tereza Fišerová. V obou kategoriích také čeští reprezentanti získali účastnické místo na olympijských hrách, takže v boji o Tokio byla výprava v Seu d'Urgell stoprocentně úspěšná. V semifinále dnes skončil šampionát pro Vavřince Hradilka a Evu Říhovou.

Prskavec bude při obhajobě stříbra útočit na druhý titul, ten první získal v roce 2015. Ve vyrovnaném semifinále byl jeho největším soupeřem britský olympijský vítěz Joseph Clarke, kterého český reprezentant porazil o dvě setiny.

"Musím se přiznat, že mi jízda krásně vycházela a ani jsem ve výsledku moc nemakal. A dole jsem se cítil čerstvý," řekl Prskavec, jehož výhra v semifinále i díky tomu překvapila. "Samozřejmě bych se za takovou jízdu nezlobil ani ve finále," pousmál se.

Přindiš ztratil na svého reprezentačního kolegu jen 1,21 sekundy, jako poslední postoupil do finále Slovák Jakub Grigar s odstupem 2,07 sekundy. "Naše semifinále je něco jako čtvrtfinále v hokeji, dělí se tam úspěch od neúspěchu. Já se teď hrozně těším. Udělal jsme další krůček, druhý a teď mi zbývá jen jeden, ten nejpříjemnější. Jet světové finále je vždy úžasný zážitek," řekl Přindiš.

Exmistr světa Hradilek stejně jako všichni finalisté zajel čistou jízdu, ale od postupu jej dělily více než tři sekundy. "Horní část až do poslední třetiny byla slušná a mám pocit, že jsem byl v kontaktu s dobrým časem v té době vedoucího závodníka. V poslední části mi ale trošku došly síly. Mrzí mě to, ale na druhou stranu to zase úplná ostuda nebyla," řekl Hradilek, celkově dvacátý kajakář na MS.

Fišerová zaostala o dvě sekundy za nejlepším časem Španělky Nurie Vilarrublaové. "Byla to pohlídaná jízda. Od shora až do třetí čtvrtiny jsem jela, jak jsem měla. Byla tam jen mírná zadrhnutí. Ve spodku jsem se to snažila pojistit, protože včera tam hodně holek a občas i kluků kazilo," řekla spokojená Fišerová. Věří, že ve finále je schopna zrychlit až o pět sekund.

Do finále o jedno místo neprošla trojnásobná stříbrná medailistka a předloňská šampionka Mallory Franklinová z Británie. Největší favoritka a obhájkyně prvenství Jessica Foxová z Austrálie postoupila do boje o pátý titul v kategorii C1 z druhé pozice.

Finálové jízdy začnou krátce po poledni.