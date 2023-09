Kajakáři po šesti letech vyhráli hlídku na MS, kanoistky byly stříbrné

Londýn - Kajakáři Jiří Prskavec, Jakub Krejčí a Vít Přindiš vyhráli na mistrovství světa ve vodním slalomu závod hlídek. Zlato se českému týmu povedlo naposledy získat v roce 2017, kdy jel s Prskavcem a Přindišem Ondřej Tunka. Kajakáři se dnes na dráze v Lee Valley postarali o druhou českou medaili, tu první získaly na úvod programu stříbrné kanoistky Gabriela Satková, Tereza Fišerová a Tereza Kneblová.

Úřadující mistr světa z individuálního závodu Přindiš vítěznou hlídku uzavíral, takže měl přehled o výkonu kolegů před sebou. "Já je musím hrozně moc pochválit, protože ta jízda byla z mého pohledu perfektní. Zajeli jsme tu jízdu opravdu parádně. Jířa (Prskavec) udělal skvělý manévr na čtrnáctce, kdy nám ujel. Vyšlo to krásně. Ta jízda šlapala, žádný zádrhel, žádný dotek," radoval se.

Češi v Londýně napravili nezdar z Evropských her v Krakově, kde po Přindišově padesátisekundové penalizaci skončili čtrnáctí. "Konečně se nám ta jízda povedla. Po těch nezdařených Evropských hrách a našich hlídkách ve třiadvacítce je tohle krásné zakončení týmů pro tento rok," poznamenal Krejčí.

Prskavec získal kajakářské zlato po té, co skončil s kanoisty Václavem Chaloupkou a Lukášem Rohanem sedmý. "Já měl radost z té mojí jízdy na singlu, ale už jsem chtěl tu medaili. Byla to letos moje čtvrtá hlídka na mezinárodní scéně, vždycky nás něco odsunulo z medailových pozic. Tohle je krásná náplast," řekl. Češi zvítězili s více než sekundovým náskokem před Francií, třetí skončili Poláci.

Kanoistky Satková, Fišerová a Kneblová předvedly čistou jízdu, ale zaostaly o 2,10 sekundy za domácími slalomářkami, které sjely trať rovněž bez penalizace. Britkám se povedla odveta za letošní Evropské hry v Krakově, kde bylo pořadí na prvních dvou místech opačné.

Satková s Fišerovou také nenavázaly na světové tituly, které loni a předloni vybojovaly v sestavě s Martinou Satkovou. I tak se hned v úvodním závodě v Londýně společně s Kneblovou postaraly o první českou medaili. Na druhé příčce nechaly o 77 setin za sebou třetí Slovinsko.

Jízda jim nevycházela úplně ideálně. "Ale o tom to je, že ne vždycky je to perfektní, bez chyby a podle plánu, stejně jako v životě. Důležité je, jak se s tím popereme, když ta chyba nastane," řekla v nahrávce pro média Satková. Ocenila, jak to s týmový kolegyněmi zvládla. "Komunikujeme bez slov a jsme schopné odhadnout, co dělat, když se něco pokazí. O tom to dneska bylo. Krizové situace jsme vyřešily a stačilo to dneska na stříbro, to jsem fakt nadšená," dodala.

Fišerová absolvovala také hlídku kajakářek, s Amálií Hilgertovou a Antonií Galuškovou skončily čtvrté.

MS ve vodním slalomu v Londýně: Muži: 3xK1: 1. Česko (Prskavec, Přindiš, Krejčí) 91,76 (0 trest. sekund), 2. Francie -1,23 (0), 3. Polsko -3,47 (2). 3xC1: 1. Francie (Gestin, Bernardet, Roisin) 99,17 (0), 2. Británie -0,03 (0), 3. Itálie -1,14 (0), ...7. Česko (Chaloupka, Rohan, Prskavec) -4,10 (0). Ženy: 3xK1: 1. Austrálie (J. Foxová, N. Foxová, Eckhardtová) 108,62 (0), 2. Španělsko -0,29 (2), 3. Británie -0,40 (4), 4. Česko (Fišerová, Hilgertová, Galušková) -1,39 (2). 3xC1: 1. Británie (Franklinová, Woodsová, Millerová) 112,45 (0), 2. Česko (G. Satková, Fišerová, T. Kneblová) -2,10 (0), 3. Slovinsko -2,87 (2).