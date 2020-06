Kajakáře Dostála těšil náskok před domácí konkurencí

Račice (Litoměřicko) - Kajakáře Josefa Dostála při reprezentačních testech potěšil poměrně výrazný náskok před domácí konkurencí. Trojnásobný olympijský medailista dnes finále singlu na kilometru v Račicích vyhrál o bezmála pět sekund před Jakubem Špicarem. Vedle formy si vyzkoušel i delší pádlo, které se osvědčilo.

Po omezeních kvůli koronaviru měl šanci si konečně zazávodit. A vzhledem k tomu, že z mezinárodní sezony zbyl jen zářijový šampionát v Szegedu, tak to uvítal. "Těšil jsem se na závody, jako na domácí závody už dlouho ne. Měl jsem možnost pořádně vyladit, sešel jsem se s dobrou formou, což na domácích závodech nebývá zvykem," pochvaloval si úřadující vicemistr světa na olympijské distanci 1000 metrů.

I když měřil síly jen s domácí konkurencí, dodal mu dnešní výkon sebevědomí. "Odstup byl docela relevantní. Ukázalo se, že bych asi byl schopný na svěťácích závodit o medaile," uvažoval. A dařilo se mu pak i na deblu s Radkem Šloufem. Finále kilometru vyhráli zhruba o tři a půl sekundy před Špicarem a Danielem Havlem, bronzovými medailisty z MS 2017.

Při testech zkouší i další novinku, o centimetr delší pádlo. I takhle drobný rozdíl na více než 220 centimetrů dlouhém pádle je znát. "Prodloužení mi pomohlo v tom, že nemusím být tolik předkloněný, abych dobře zasadil do vody a cítil vodu, o kterou se můžou zapřít. Když se na to podívám zpátky, je na některých závodech vidět, že jsem hlavně v povětru do vody hrabal," řekl.

Delší pádlo mu bylo příjemné, i když v Račicích dnes foukalo závodníkům do tváře. "Musíme se pobavit s trenérem, jaká byla závodní frekvence. Budu to muset promyslet, jestli ho třeba v takhle silných protivětrech o čtvrt, o půl centimetru nezkracovat," uvažoval sedmadvacetiletý kajakář.

Do Račic se vrátí na přelomu července a srpna na mistrovství republiky. Jediný vrcholný mezinárodní závod by ho měl čekat na konci září v Szegedu, kde bude MS neolympijských disciplín a podnik Světového poháru v těch olympijských, ale jisté to není. "Je to atypický termín, takže jsme o tom silně debatovali, jestli tam vůbec jet. A pokud tam jet, tak co jet," dodal.