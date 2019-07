Kajakář Zavřel je mistrem Evropy do 23 let na 500 metrů

Račice (Litoměřicko) - Kajakář Jakub Zavřel získal na mistrovství Evropy v Račicích zlato v závodě na 500 metrů v kategorii do 23 let a postaral se o zatím největší úspěch českého týmu. Další dvě bronzové medaile přidali na domácím kanále do sbírky junioři.

Kajakář Tomáš Sobíšek zopakoval na poloviční trati třetí místo ze sobotního kilometru a získal druhý cenný kov z mezinárodní soutěže v kariéře. Bronz vybojoval i čtyřkajak juniorek Kateřina Zárubová, Gabriela Hermelyová, Adéla Házová, Barbora Betlachová.

Kajakářka Štěpánka Sobíšková medailový úspěch svého bratra nenapodobila a na pětistovce obsadila páté místo. Kanoistka Denisa Řáhová skončila sedmá.

Zavřel zlatou medailí navázal na sobotní bronz kanoisty Petra Fuksy z kilometru. Junioři mají na kontě jednu stříbrnou a čtyři bronzové medaile. Další šanci na vylepšení medailové bilance budou mít reprezentanti odpoledne, kdy bude finálový program v Račicích pokračovat dalšími závody na 500 metrů a na 200 metrů.