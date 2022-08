Kajakář Prskavec získal čtvrtý domácí titul ve vodním slalomu

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - Olympijský vítěz a úřadující mistr Evropy Jiří Prskavec získal čtvrtý domácí titul ve vodním slalomu. Na českém šampionátu na přírodní trati na Lipně porazil v soutěži kajakářů letošního mistra světa a tréninkového kolegu Víta Přindiše.

"Tady na Lipně je vždycky radost závodit. Je to krásná přírodní voda, na které už si tolik nezazávodíme. Možná je to jediná šance za rok, kdy si sjet takovou větší vodu. Je krásné na tom odjet mistrovství republiky, a ještě když se to povede," pochvaloval si Prskavec v tiskové zprávě.

Univerzálka Tereza Fišerová na kanoi na šestý titul celkově a pátý v řadě nedosáhla a musela se spokojit s bronzem, mezi kajakářkami získala stříbro. V kategorii C1 zvítězila Gabriela Satková, která na Lipně minulý víkend vybojovala titul na ME do 23 let.

"Znamená to pro mě dost. To, že jsem vyhrála mezi našimi českými závodnicemi, je paráda. Dlouho se to dařilo udržet Terce Fišerové a jsem ráda, že výjimečně se to povedlo mně," řekla Satková, jež na medaile útočila i mezi kajakářkami. "Tentokrát mi ten Váňův skok nevyšel. Zlomila jsem pádlo, převrátila jsem se, ale snažila jsem se to nějak dojet. Holt ten kajak byla asi daň za ten super singl," dodala.

Na kajaku brala poprvé titul Antonie Galušková, která na stejné trati získala před týdnem i zlato z ME do 23 let. "Mám poprvé v kariéře medaili z mistrovství republiky a je to hned zlatá, takže je to neskutečné," radovala se.

Mezi kanoisty podruhé triumfoval loňský světový šampion Václav Chaloupka, obhájce titulu Tomáš Rak skončil třetí. "Je to krásný pocit, jsem nadšený. Říkal jsem si, že na Lipně se mi ty finálové jízdy vyjma titulu dva roky zpátky nejezdily dobře. Ale na startu jsem si řekl, že v tom chci najít tu klukovskou radost, kterou jsem tady měl, když jsem byl junior. A to se mi podařilo," uvedl Chaloupka.

Mistrovství ČR ve vodním slalomu a 5. závod Českého poháru v Lipně nad Vltavou (Českokrumlovsko): Muži: K1: 1. Prskavec 108,61 (0 trest. sekund), 2. Přindiš 110,15 (0), 3. Zima (všichni USK Praha) 110,54 (0). C1: 1. Chaloupka (USK Praha) 117,52 (0), 2. Kratochvíl (Olomouc) 118,16 (0), 3. Rak (Dukla) 118,67 (0). Ženy: K1: 1. Galušková (USK Praha) 123.34 (0), 2. Fišerová (Dukla) 124,71 (2), 3. Hilgertová (USK Praha) 125,46 (4). C1: 1. G. Satková (USK Praha) 123,41 (0), 2. Kneblová (Olomouc) 126,44 (0), 3. Fišerová 126,76 (0).