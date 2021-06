Kajakář Prskavec vyhrál závod Světového poháru v Troji

Praha - Kajakář Jiří Prskavec vyhrál po čisté finálové jízdě úvodní závod letošního ročníku Světového poháru ve vodním slalomu v Praze. Vít Přindiš byl na umělém kanále v Troji sedmý, Vavřinec Hradilek desátý. Jediná česká zástupkyně ve finále kajakářek Antonie Galušková skončila devátá.

Mistr světa Prskavec absolvoval pražský závod z plné olympijské přípravy, navzdory tomu dnes neměl konkurenci. Osmadvacetiletý mělnický rodák vyhrál semifinále i finále v nejrychlejším čase a bez dotyku branky. Druhý skončil s odstupem 45 setin Ital Giovanni de Gennaro, třetí byl se ztrátou 1,59 Francouz Mathieu Biazizzo.

V páteční kvalifikaci se Prskavec necítil moc dobře, ale prospěl mu dobrý odpočinek. "Syn hraje se mnou, protože se včera rozhodl, že bude spát poprvé u babičky. Zarazilo mě to, ale bylo to příjemné mít večer i chvíli pro sebe, lehnout si na gauč. Všechno tohle hrálo roli, dneska jsem se cítil o dost líp. Je to známka toho, že forma přichází, jak má. Mám z toho radost," řekl novinářům otec dvouletého Jiříka, k němuž letos v dubnu přibyl ještě Marek.

Kajakáři na prvních šesti pozicích předvedli čistou jízdu. Trojnásobný mistr Evropy Přindiš nenavázal na druhé místo ze semifinále, připsal si dvě trestné sekundy a byl sedmý. Bývalý mistr světa a olympijský medailista Hradilek s dvěma dotyky finálovou desítku uzavřel.

Dvacetiletá Galušková jela v Troji první finále v SP, měla dotyky na třech brankách a zaostala 15 sekund za vítěznou Polkou Klaudií Zwolinskou. Příjemně oslavila dnešní jmeniny. "Finálová účast se počítá, je to moje první finále ve Světovém poháru," radovala se. Semifinálová jízda se jí vydařila lépe než finálová, v jejíž druhé polovině uvízla ve válci a nabrala velkou ztrátu. "Je to super zkušenost. Jako nováček v seniorském týmu nemám co ztratit, nikdo ode mě nic nečeká, můžu jen překvapit," dodala.

Zwolinská v Troji vyhrála už semifinále a nejlepší byla i v rozhodující jízdě. O necelé dvě sekundy za sebou nechala krajanku Natalii Pacierpnikovou, jež stejně jako ona předvedla čistou jízdu. Třetí skončila s odstupem 2,24 Australanka Jessica Foxová, která přičítala čtyři trestné sekundy.

Ve finále chyběla olympionička Kateřina Minařík Kudějová, jež v semifinále nadvakrát projížděla osmnáctou branku a skončila šestnáctá. Debutantka v seniorské reprezentaci Lucie Nesnídalová obsadila 23. příčku.

V neděli jsou v Praze na programu semifinále a finále kanoistů a kanoistek a vyřazovací jízdy v extrémním slalomu.

Muži:

K1: 1. Prskavec (ČR) 90,42 (0 trest. sekund), 2. De Gennaro (It.) -0,45 (0), 3. Biazizzo (Fr.) -1,59 (0), ..7. Přindiš -4,22 (2), 10. Hradilek (všichni ČR) -9,04 (4).

Ženy:

K1: 1. Zwolinská 100,58 (0), 2. Pacierpniková (obě Pol.) -1,91 (0), 3. Foxová (Austr.) -2,24 (4)... 9. A. Galušková -15,04 (6), v semifinále 16. Minařík Kudějová, 23. Nesnídalová (všechny ČR).